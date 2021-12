- To nie jest tylko problem Romana Giertycha, lecz problem systemowy. Tak naprawdę to jest uderzenie w interesy obywateli, bo podsłuchiwanie adwokatów to jest w istocie rzeczy podsłuchiwanie obywateli. To jest nadużycie zaufania do własnego państwa - powiedział w TVN24 prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.