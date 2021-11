„Centrum Ekoinnowacji (CEI) to niezwykle ważna inwestycja nie tylko dla samej uczelni, ale również dla Pomorza. Będzie bowiem zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu, czyli budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska” - tłumaczy na swojej stronie internetowej Politechnika Gdańska.

Reklama

Praca budowlane przy inwestycji za niemal 80 mln zł trwają już od kilku miesięcy. W piątek odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Ekoinnowacji. Ma ono być gotowe najpóźniej jesienią 2022 r.

- Ta inwestycja jest bardzo potrzebna, ale to nie jest kwestia tylko potrzeby, a konieczności - mówił w czasie uroczystości minister edukacji i nauki.

Czytaj więcej Polityka Spór o "Dziady" w krakowskim teatrze. Czarnek: Bardzo dziękuję pani kurator Małopolska kurator Barbara Nowak odradza organizowania wyjść szkolnych na "Dziady" w Teatrze J. Słowackiego w Krakowie. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podziękował kurator za reakcję.

- Innowacje to konieczność, ekologia, poprawa środowiska to konieczność i nasza odpowiedzialność, wspólna solidarność z przyszłymi pokoleniami, ale ekologia, nie ekologizm, ekologia jako rzeczywiście coś, co będzie nam służyć, a nie ekologizm jako ideologia, która prowadzi do animalizacji człowieka i humanizacji roślin i zwierząt, bo to obserwujemy niestety w niektórych wybrykach. Nie o wybryki chodzi, chodzi o przyszłość, ekoinnowacje i akurat tutaj w Politechnice Gdańskiej jesteśmy przekonani, że to w ten sposób będzie formowane - powiedział Przemysław Czarnek, cytowany przez portal trojmiasto.pl.



Reklama

- Budowa Centrum Ekoinnowacji PG wychodzi naprzeciw wyzwaniom, przed którymi staje całe nasze obecne pokolenie, takim jak walka o czystość planety, czy wdrażanie ekologicznych rozwiązań do codziennego życia – mówił z kolei prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

PAP/ Adam Warżawa

W uroczystości wzięli udział także wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna czy wiceprezydent Gdańska Monika Chabior.