O terminie balu zdecydowali sami przyszłoroczni maturzyści. W tym pomyśle wsparli ich rodzice.

W szkole zorganizowano głosowanie - czy studniówkę organizować w terminie tradycyjnym, czy w październiku.

- Była zrobiona ankieta wśród uczniów, co oni na to – czy utrzymujemy ten termin początku lutego, czy wybieramy październikowy? Każdy z uczniów klas maturalnych wypowiedział się w tej kwestii w ankiecie. Ostatecznie ta wersja październikowa zdobyła większą grupę osób popierających – tłumaczył Tomasz Pluta dyrektor II LO w Gorzowie.

Uczniowie i rodzice obawiali się, że pandemia może ponownie uderzyć i zorganizowanie studniówki w zwyczajowym terminie może być niemożliwe. Tak było na początku tego roku, gdy studniówki odwołano. W wielu szkołach - zorganizowano bale maturalne. Dlatego uczniowie gorzowskiej szkoły obawiając się powtórki zrezygnowali z wieloletniej tradycji i swoją zabawę zaplanowali już na 22 października.

W liceum trwają przygotowania do "dwustudniówki", właśnie taką nazwę nadano studniówce, która odbędzie się w październiku.

Przyszłoroczni maturzyści ćwiczą już poloneza, a część z nich ma już gotowe kreacje.

- Wszystko dzieje się dużo szybciej, sukienki oraz garnitury trzeba kupić również dużo szybciej. Przez to, że to wszystko dzieje się tak szybko, dotykamy bardziej tej studniówki. Wiemy, że to będzie już za chwilę i wiemy, że ta impreza się odbędzie – powiedziała portalowi newslubuski.pl jedna z uczennic gorzowskiego ogólniaka.

Tradycyjnie studniówka odbędzie się w sali gimnastycznej należącej do szkoły. Tegorocznym motywem imprezy będzie kasyno.