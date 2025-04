Sikorski: Prędzej czy później USA stracą cierpliwość. Uznają to, o czym większość z nas już wie

Szef MSZ udzielił wywiadu trzem redakcjom zagranicznym TVP: Biełsatowi, Vot Tak i Slawa TV. Pytany o wygłaszane przez prezydenta USA Donalda Trumpa opinie, dotyczące dalszej współpracy Stanów Zjednoczonych z NATO, powiązania jej z wydatkami poszczególnych krajów na obronę i „koalicję chętnych”, Radosław Sikorski przypomniał, że był okres, gdy państwa bałtyckie mówiły, że czują się zagrożone przez Putina, a nie wydawały 2 proc. PKB na siły zbrojne. Jego zdaniem „był rozdźwięk między deklaracjami a działaniami”. - Moim zdaniem prezydent USA Donald Trump miał rację (...) mówiąc za swojej pierwszej kadencji, że trzeba wypełnić coś, o czym już zdecydowaliśmy 10 lat wcześniej, na szczycie w Walii, te 2 proc. PKB na obronność - przekonywał Sikorski.

- Gdy prezydenci Barack Obama czy George W. Bush mówili to grzecznie, nikt nie słuchał - stwierdził. - Ja policzyłem (…) od czasu przejęcia władzy w pierwszej kadencji przez Donalda Trumpa sojusznicy Stanów Zjednoczonych w NATO wydają 98 proc. więcej rocznie niż przedtem. Czyli to zadziałało – stwierdził. - Gdybyśmy wszyscy wydawali 3,5 proc. PKB na obronność, to budżet całego NATO sięgałby 2 bilionów dolarów rocznie, podczas, gdy rosyjski jest znacznie mniejszy. Putin nawet kiedyś mówił, że Związek Radziecki upadł dlatego, że przeinwestował w obronność i że on na pewno do tego nie dopuści. Dokładnie to robi – powiedział szef MSZ.

Sikorski: dopóki Rosja nam grozi, będzie naszym wrogiem

- Moim zdaniem około roku 2011 (Władimir Putin) przestraszył się arabskiej wiosny, tego widoku Muammara Kaddafiego w rurze kanalizacyjnej (...) i postanowił wprowadzić już pełny autorytaryzm, który jeszcze się nasilił po wybuchu wojny. Rosja dzisiaj jest znacznie bardziej opresyjnym krajem, niż był schyłkowy Związek Radziecki. W Rosji jest więcej więźniów politycznych, niż było za Leonida Breżniewa – przypomniał.