- I będzie ona miała realne znaczenie w obliczu trwającej rosyjskiej agresji — dodał sekretarz stanu USA.



Zełenski zwracając się do Blinkena stwierdził, że Ukrainie najbardziej brakuje środków obrony przeciwlotniczej, w związku z tym, że Rosja od marca zintensyfikowała ataki rakietowe wymierzone m.in. w ukraińską infrastrukturę energetyczną.



- Naprawdę potrzebujemy dziś zestawów Patriot dla obwodu charkowskiego, ponieważ mieszkańcy są atakowani. Cywile, wojownicy, wszyscy są pod ostrzałem rosyjskich rakiet — powiedział.



Doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan: Próbujemy pomóc Ukrainie wydostać się z dołu

Blinken przybył do Kijowa we wtorek rano. Jak mówił towarzyszący mu przedstawiciel administracji jego wizyta ma być dowodem na to, że USA nadal wspierają Ukrainę, która mierzy się z trudną sytuacją na froncie spowodowaną m.in. przerwą w dostawach uzbrojenia z USA.



W poniedziałek doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa Narodowego, Jake Sullivan mówił, że Waszyngton stara się „przyspieszyć tempo dostaw” broni na Ukrainę, aby odwrócić sytuację na polu walki, na którym Rosja osiągnęła przewagę.