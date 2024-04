Ambasador Izraela szuka kontaktu z rodziną Polaka zabitego w Strefie Gazy

- To byli ludzie, którzy nieśli pomoc potrzebującym, zginęli, zostali zabici jakby za to, że chcieli komuś pomóc. Tak nie może być, to się w głowie nie mieści - mówił marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, pytany o sprawę śmierci w Strefie Gazy polskiego wolontariusza w wyniku izraelskiego ataku powietrznego.