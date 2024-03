Kamala Harris krytykuje Izrael. "Ludzie w Gazie głodują. Warunki są nieludzkie"

Słowa Harris odzwierciedlają rosnącą w administracji Joe Bidena frustrację w związku ze sposobem, w jaki Izrael prowadzi działania zbrojne w Strefie Gazy. Wspieranie Izraela staje się dla Bidena kosztowne politycznie — ponieważ część lewicowych wyborców Partii Demokratycznej uważa, że wobec dużej liczby ofiar cywilnych w Strefie Gazy Waszyngton powinien wstrzymać wsparcie dla Tel Awiwu.



Harris oświadczyła, że Izrael musi otworzyć nowe przejścia na granicy ze Strefą Gazy i nie może nakładać „niepotrzebnych ograniczeń” na napływ pomocy humanitarnej do enklawy, a także musi chronić pracowników organizacji pomocowych i członków konwojów z pomocą humanitarną oraz zadbać o takie warunki w Strefie Gazy, by „więcej jedzenia, wody i paliwa docierało do potrzebujących”.



Kamala Harris żąda od Hamasu uwolnienia izraelskich zakładników

W sobotę USA zorganizowały pierwszy powietrzny zrzut pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. W poniedziałek Harris ma spotkać się z członkiem gabinetu wojennego Beniamina Netanjahu, Bennim Gancem, któremu ma przekazać oczekiwania USA jeśli chodzi o dostawy pomocy humanitarnej dla cywilów w enklawie.