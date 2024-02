Nieoficjalnie: Joe Biden w prywtanych rozmowach określa Beniamina Netanjahu wulgarnym słowem

Amerykańska stacja powołuje się na osoby znające kulisy rozmów, w których Biden miał określać Netanjahu mianem „dupka" (ang asshole).



Joe Biden sfrustrowany zachowaniem Beniamina Netanjahu

Biden ma w prywatnych rozmowach, w tym z darczyńcami wspierającymi jego kampanię wyborczą, nie kryć frustracji z powodu niemożności przekonania Izraela, by ten zmienił strategię izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy, gdzie Izrael prowadzi działania odwetowe po ataku Hamasu na ten kraj z 7 października.



Biden ma przekonywać, że to Netanjahu jest główną przeszkodą na drodze do przekonania Izraela, by zmniejszył intensywność prowadzonych w gęsto zaludnionej Strefie Gazy działań, by unikać tak dużej liczby ofiar cywilnych.



Prezydent USA ma opowiadać, że stara się przekonać Izrael do zgody na zawieszenie broni, ale „z Netanjahu nie sposób się dogadać”.