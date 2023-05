Przeproszenie za Wołyń. Ambasador: Narzucania prezydentowi Ukrainy jest niedopuszczalne

"Wszelkie próby narzucania prezydentowi Ukrainy lub Ukrainie, co powinniśmy zrobić w związku z naszą wspólną przeszłością, są niedopuszczalne i godne ubolewania. Pamiętamy o historii, jesteśmy gotowi do dialogu i wzajemnego zrozumienia, a jednocześnie wzywamy do szacunku i równowagi w wypowiedziach, zwłaszcza w złożonej rzeczywistości ludobójczej agresji Rosji na naród ukraiński" - napisał na Twitterze.

"Ponadto formuła prawdziwego pojednania w stosunkach ukraińsko-polskich, którą przyjęli za podstawę hierarchowie naszych Kościołów, rozumiejąc bieg historii i całą moralną i chrześcijańską istotę naszych stosunków, brzmi następująco: «przebaczamy i prosimy o przebaczenie»" - dodał.