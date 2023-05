Były szef tureckiego MSZ: Błędy autorskiej polityki zagranicznej Erdogana

Chodzi o rolę mediatora między Rosją a Ukrainą?

To za dużo powiedziane. Turcja robi, co może, by nie szkodzić interesowi żadnego z tych państw wspierając interes drugiego. To ma pozytywne skutki. Po pierwsze doprowadziło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy w Antalyi. Po drugie do spotkania w Stambule, już nie na poziomie szefów dyplomacji. Po trzecie, i bardzo ważne, do umowy zbożowej. Mam nadzieję, że Turcji uda się utrzymać taką pozytywną rolę.

Ale szeroko pojęty Zachód nakłada sankcje, Turcja nie. Na dodatek w czasie, gdy Europa uniezależnia się energetycznie od Rosji, Turcja na odwrót - uzależnia. Powstaje elektrownia jądrowa Akkuyu, w pełni rosyjska, a na terenie Turcji. Jest też współpraca zbrojeniowa. Czy to znaczy, że Turcja, członek NATO, nie chce być w szeroko pojętym Zachodzie?

Ma pan rację w sprawie sankcji. Choć trzeba zwrócić uwagę, że czym innym są sankcje UE, do której Turcja nie należy, od sankcji NATO. Jako członek NATO Turcja nie jest zobowiązana do nakładania restrykcji, co ma pozytywne rezultaty - daje trochę oddechu w dusznych stosunkach między Wschodem a Zachodem. Na dodatek NATO niewłaściwie traktowało Turcję, dlatego ona działa w tej kwestii niezależnie.

Co ma pan na myśli, mówiąc o niewłaściwym traktowanie Turcji przez NATO?

W przeszłości też było kilka przykładów, ale skupmy się na współczesnych. Turcja została wyrzucona z najbardziej ambitnego NATO-wskiego projektu: samolotu F-35. Ankara była jego udziałowcem, wydała miliardy dolarów na produkcję na swoim terytorium około 900 komponentów samolotu. A została z projektu wyrzucona z powodu zakupu od Rosji systemu obrony powietrznej S-400. To jest to niewłaściwe traktowanie - przez USA, nie przez całe NATO, bo wiele państw członkowskich rozumie, że Turcja miała rację, ale Amerykanie naciskali. Jak można wyrzucić z projektu drugie pod względem wielkości armii państwo NATO i nie pozwolić mu korzystać z systemu obrony powietrznej, gdy jest zagrożone?