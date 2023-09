Komitet Wykonawczy, na podstawie rekomendacji niezależnego Komitetu Agencji ds. Monitorowania Zgodności (CRC), zatwierdził nowe sankcje - i warunki przywrócenia do systemu - dla Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA). Wynikają one z niezgodności w prawie krajowym z kodeksem WADA.

Przedstawiciele RUSADA - w świetle nowych sankcji - nie mogą być członkami organów, komitetów, zarządu WADA, ani któregokolwiek z sygnatariuszy Kodeksu. Rosja nie otrzyma ponadto prawa do organizacji mistrzostw regionalnych, kontynentalnych i światowych, a jej flaga nie będzie wywieszana podczas najważniejszych sportowych imprez.

Do czasu usunięcia wszystkich niezgodności związanych zarówno z prawem krajowym, jak i tych wynikających z wyroku Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS) z grudnia 2020 roku, RUSADA nie będzie kwalifikować się do "przywrócenia" do systemu.

Nadal toczą się ponadto sprawy dyscyplinarne wynikające z pozyskania przez WADA danych i próbek z moskiewskiego laboratorium antydopingowego. Jak dotąd w 218 sprawach wydano wyroki skazujące i nałożono sankcje, a w kolejnych 63 postawiono zarzuty. To jeszcze nie koniec.