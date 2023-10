Fundusz z misją

Ważnym punktem misji było spotkanie z gubernatorem stanu Connecticut, Nedem Lamontem oraz wicegubernator, Susan Bysiewicz. Warto podkreślić, że w Connecticut mieszka znaczna część Polonii ze wschodniego wybrzeża USA, co jest dodatkowym czynnikiem umożliwiającym nawiązanie silnych partnerstw i rozwijanie współpracy między województwem śląskim a Stanami Zjednoczonymi.

Śląscy przedsiębiorcy uczestniczyli również w konferencji „Access Europe. Central and Eastern Europe", gdzie razem z przedstawicielami placówek rządowych dyskutowali o inwestycjach w Europie Środkowej, Wschodniej i Azji. To spotkanie było także okazją do nawiązania bezpośrednich relacji biznesowych oraz zaprezentowania swoich produktów i usług podczas zorganizowanych spotkań B2B oraz B2G.

Równie istotne były także spotkania z liderami rozwoju technologicznego z USA, a w szczególności wizyta w centrum R&D Uniwersytetu Connecticut (UCONN Tech Park – Innovation Partnership Building) oraz w Connecticut Center for Advanced Technology. Podczas niej, polscy przedsiębiorcy mogli poszerzyć praktyczną wiedzę na temat najnowszych innowacyjnych rozwiązań związanych z zieloną energią oraz przemysłem 4.0.

W Nowym Jorku z kolei, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Funduszu Górnośląskiego spotkali się z przedstawicielami Europejsko-Amerykańskiej Izby Handlowej. Tu przedsiębiorcy otrzymali praktyczną pigułkę wiedzy od Bendinger-Rotschild, dyrektor zarządzającej Europejsko-Amerykańskiej Izby Handlowej, która po zapoznaniu się z ich ofertą wskazała im kluczowe aspekty biznesowe i organizacyjne niezbędne do ekspansji na rynku amerykańskim oraz pożądane zachęty zwiększające konkurencyjność produktów i usług w USA.

Przedsiębiorców wsparli również Krzysztof Grabowski, kierownik biura zagranicznego Polskiej Inwestycji i Handlu w Nowym Jorku, oraz mecenas Marcin Węgrzyński z kancelarii SabajLAw, którzy przeprowadzili sesję dotyczącą aspektów formalno-prawnych uwarunkowań rozpoczęcia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Śląscy przedsiębiorcy poznali również kluczowe różnice międzykulturowe, które mają szczególne znaczenie przy nawiązywaniu i prowadzeniu negocjacji biznesowych w USA.

„Misję uważam za bardzo udaną. Dzięki zorganizowanym spotkaniom, prezentacjom i wizy- tom studyjnym udało mi się uzyskać informacje o interesujących mnie zagadnieniach, gdzie głównym był temat zamówień publicznych, gdyż nasze produkty w większości wykorzystywane są przez właśnie takie podmioty" – podsumowała swoje wrażenia z USA Katarzyna Kasperek z KSK Developments sp. z o.o.