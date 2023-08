Studia MBA I podyplomowe

Dzisiaj studia MBA (Master of Business Administration) można ukończyć na wielu uczelniach. Trzeba tylko wybrać odpowiedni program, najlepiej z międzynarodowym certyfikatem, na uczelni mającej doświadczenie w tej dziedzinie. Warto też wziąć pod uwagę opinie absolwentów.

W czasie studiów można nawiązać cenne kontakty, wymienić pomysły z innymi przedsiębiorcami, mentorami, potencjalnymi inwestorami. To dodatkowa, także bardzo cenna zaleta programów MBA.

Cenne certyfikaty

Przy wyborze uczelni i programu warto sprawdzić, w jakim trybie jest on realizowany (stacjonarnie, niestacjonarnie). Uczelnie często mają w swojej ofercie zajęcia hybrydowe wykorzystujące platformy e-learningowe.

Dobrze, jeśli program studiów został zweryfikowany przez zewnętrzną organizację potwierdzającą standardy nauczania. Bardzo cenione są akredytacje EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) czy AMBA (Association of MBAs). AMBA akredytuje konkretne program MBA, natomiast EQUIS i AACSB przyznają akredytacje instytucjonalne wydziałom uczelni wyższych lub szkołom biznesu prowadzącym programy MBA.

Każda uczelnia, zanim dostanie taki certyfikat, podlega kontroli. Chodzi głównie o poziom realizowanego programu. A potem organizacje akredytacyjne czuwają, by jakość się nie pogorszyła.