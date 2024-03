Odpowiedź na to pytanie jest dość złożona. Pamiętajmy o równowadze między czynnikami, które zapobiegają wysalaniu się i czynnikami, które temu zjawisku sprzyjają. Kryształy, zlepy komórkowe, złuszczanie komórek i wiele innych procesów to są wszystko czynniki sprzyjające procesom krystalizacji, które - jak pamiętamy z lekcji chemii - kojarzą się nam z roztworem przesyconym. Tak właśnie jest z kamieniami nerkowymi. Często zagęszczony mocz jest po prostu takim właśnie roztworem przesyconym. Jeżeli zatem mamy jądro krystalizacji, albo nie mamy wystarczającej ilości substancji, które zapobiegają wytrącaniu się soli, to pojawiają się te jądra krystalizacji i powstają kamienie nerkowe. To jest najprostszy opis tego procesu.

Jak zapobiegać takim procesom?

W dość prosty sposób. Każdy - kto choć raz w życiu miał atak kamicy nerkowej - wie, że lekarz kazał mu pić dużo wody. Innymi słowy, że trzeba po prostu dużo wydalać moczu. Jeżeli mamy wydolne serce, objętość moczu wydalanego w ciągu doby powinna wynosić co najmniej 2, a najlepiej 3 litry. Przy czym należy podkreślić, że nie 6 czy 8 litrów, ale właśnie między 2 i 3. Osoby z niewydolnością serca i miażdżycą - spowodowaną nadciśnieniem tętniczym - nie mogą pić aż tak dużo wody. Podobnie jak osoby z zaawansowaną niewydolnością nerek. To koniecznie trzeba uzgodnić z lekarzem. Każdy sam może ocenić czy wydala całość płynów, które wypija stając codziennie na wadze. Jeżeli nasz ciężar ciała nie zmienia się z dnia na dzień jakoś bardzo dramatycznie, to zapewne nie mamy obrzęków i nie zatrzymujemy wody. Jeżeli jednak ciężar ciała zaczyna wzrastać w ciągu tygodnia o 2 - 4 kilogramy, to albo trzeba wziąć leki diuretyczne, albo przestać pić tak duże ilości wody. Ważne, że zawsze należy to uzgadniać z lekarzem. Sami nigdy nie podejmujmy takich decyzji, bo się to może źle skończyć.

Czy za tworzenie się złogów kamicy nerkowej odpowiada nasz tryb życia, złe nawyki żywieniowe, nadmierne spożycie żywności przetworzonej?

Warto wiedzieć, jakie substancje odpowiadają za procesy krystalizacyjne. Po pierwsze mamy wspomniany brak wody, a po drugie za mało zjadamy związków, które alkalizują mocz. Mocz powinien mieć PH między 5 a 6. Ale czasami objadamy się białkiem i zakwaszamy mocz, co sprzyja wysalaniu jednych substancji, ale za to zapobiega wysalaniu innych. Przy czym, co należy podkreślić, nie ma znaczenia jaki to jest rodzaj białka, ponieważ w każdej postaci zakwasza ono organizm. Rośliny jako pokarm nie zakwaszają, tylko alkalizują organizm. Musimy zatem odpowiednio zbilansować podaż białka i podaż warzyw w naszej diecie po to, żeby z jednej strony nie zakwaszać organizmu, a z drugiej strony także zbytnio nie alkalizować. Niestety jak za bardzo alkalizujemy pijąc na przykład dużo mleka i jedząc dużo warzyw to także przyśpieszamy kamicę.