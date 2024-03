Sztuczna inteligencja podszywa się pod znajomych i bliskich

Szczególnie niebezpieczne w tym kontekście jest tzw. technologia deepfake, czyli „podrabianie” cudzego wizerunku lub głosu. I choć najczęściej słyszy się o tego typu materiałach z udziałem znanych polityków (co też często ma na celu zachęcenie do skorzystania z oferty fałszywej inwestycji, wzbudzając do niej zaufanie), to można wykorzystać ją także do podszycia się pod członków rodziny czy znajomych. Według badań przeprowadzonych przez firmę McAfee na grupie 7000 internautów z siedmiu krajów wynika, że co dziesiąty z nich padł ofiarą takiego oszustwa, a kolejne 15 proc. tego doświadczyła. Ponad połowa badanych deklaruje, że udostępnia swój głos w sieci co najmniej raz w tygodniu. Czy AI Act, przyjęty niedawno przez Parlament Europejski, ma szanse zaradzić tym negatywnym zjawiskom?

AI Akt to za mało na walkę z fałszywymi treściami AI

– Akt o sztucznej inteligencji jest w tym zakresie dość „ułomny” i wpływ bezpośredni na użytkowników takich narzędzi, także jeśli stosują je w celu dokonania oszustw, jest bardzo ograniczony – mówi dr Michał Nowakowski, partner w ZP Zackiewicz & Partners. – Nieco inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku systemów zakazanych i wysokiego ryzyka, ale i tutaj istotne będzie ustalenie podmiotu odpowiedzialnego na gruncie AI Act i mało prawdopodobne, aby systemy z obszaru deep fake podpadały pod którąkolwiek z tych kategorii – dodaje.

Co prawda twórcy narzędzi AI będą musieli zapewnić, że treści przez nie stworzone będą jako takie oznaczane. Ale, jak wskazuje dr Nowakowski, nic nie stoi na przeszkodzie, by takie oznaczenie usunąć (nawet jeśli ma formę znaku wodnego) i kolportować w socialmediach jako autentyczne. Dlatego skuteczniejsze mogą się tu okazać przepisy karne czy odszkodowawcze na poziomie krajowym. Wciąż jednak trudno będzie je egzekwować, np. wobec zagranicznej grupy hakerów.

- Omawiana regulacja nie dezaktualizuje innych obowiązków prawnych, jak chociażby powinności moderacji treści nielegalnych na podstawie aktu o usługach cyfrowych (DSA) czy zobowiązania bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych w zakresie identyfikowania i ograniczania ryzyka systemowego, które może wynikać z rozpowszechniania treści sztucznie wygenerowanych lub zmanipulowanych – wskazuje dr Maria Dymitriuk, radca prawny w Olesiński i Wspólnicy.