„W świetle marcowej i licznych poprzednich projekcji jakakolwiek obniżka dzisiaj to jest odejście od mandatu i szkodzenie polskiej gospodarce. I wiedzą to wszyscy członkowie RPP, bo mają przed sobą te same materiały” - powiedziała Tyrowicz w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Tyrowicz: być może od teraz stopa 5,75 proc. wystarczy

„Jeśli rzeczywiście płace spowolniły, to być może - w połączeniu z innymi danymi - od teraz stopa 5,75 proc. wystarczy, by sprowadzić inflację do celu. Bo rzeczywiście - zgodnie z obecną projekcją - przy tym poziomie stóp w drugiej połowie 2026 r. wchodzimy w pasmo odchyleń. To pierwsza projekcja, która pokazuje, że nie zaczepiamy się o górne pasmo odchyleń od celu w ostatnim kwartale horyzontu projekcji, tylko przez kilka kwartałów jesteśmy blisko celu” - dodała.

Podkreśliła jednocześnie, że odrębną kwestią jest to, na jakich założeniach jest oparta ta projekcja. Na przykład ona zakłada mocną obniżkę dynamiki wynagrodzeń - a takie założenie było stosowane wcześniej i jak dotąd nie znajdowało potwierdzenia w danych.

„Innym istotnym założeniem jest utrzymanie wysokiej stopy oszczędzania gospodarstw domowych. Ona jest teraz 2,5-krotnie wyższa od historycznej średniej” - wskazała też członkini RPP.

Od wielu miesięcy Tyrowicz głosowała w RPP za podwyżką o 200 pb.