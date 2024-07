Inflacja we Francji maleje, ale szefów firm to nie pociesza

Inflacja we Francji zmalała w czerwcu do 2,2 proc., ale szefowie firm ankietowani w czerwcu przed wyborami spodziewają się pogorszenia działalności gospodarczej w 2024 i 2025 r. Handel z Rosją zmalał do najniższego poziomu od 20 lat na skutek sankcji za napaść na Ukrainę.