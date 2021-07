Obiecujący lek na Covid-19. Czas na heparynę?

Według naukowców cząsteczki te są w stanie zakłócić zdolność kolców wirusa Covid-19 do wiązania się z ludzkimi komórkami. Można to wykorzystać do leczenia osób z poważnymi powikłaniami wirusa, a także pacjentów zaatakowanych przez nowe warianty koronawirusa.

Zespół Zachariaha Schuursa, naukowca z australijskiego Queensland University of Technology zidentyfikował nowe miejsce wiązania w białku spike SARS-CoV-2. Według naukowców wiązanie białka spike CoV-2 z siarczanem heparanu na powierzchni komórek jest na ogół pierwszym krokiem w kaskadzie interakcji, których wirus potrzebuje, aby zainicjować infekcję i dostać się do ludzkiej komórki. Pomaga to zrozumieć, jak wirus wnika do komórki i znaleźć sposób by go zablokować. Naukowcy odkryli, że niektóre przeciwciała we krwi, które neutralizują wirusy wiążą się z tym samym obszarem białka spike. Według badaczyheparyna, czyli lek stosowany przeciwko zakrzepom, destabilizuje białko spike i blokuje wnikanie koronawirusa do komórki.