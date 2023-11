Łączenie szczepień przeciw COVID i grypie. Badanie wykazało, jakie daje efekty

- (Jest to) prawdopodobnie spowodowane zwiększoną stymulacją układu odpornościowego przez obie szczepionki obecne w tym samym czasie - powiedział w rozmowie z "The Guardian" Amesh Adalja z Johns Hopkins Center for Health Security. -Kluczową kwestią jest sprawdzenie, czy ma to jakiekolwiek znaczenie kliniczne - czy wyższy poziom przeciwciał przekłada się na większą ochronę przed infekcją lub chorobą? - dodał.

Czy powinno się przyjmować szczepionki przeciw COVID-19 i grypie podczas jednej wizyty?

Badanie nie zostało jeszcze zrecenzowane, ale amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) nadal zaleca "otrzymanie szczepionki przeciw grypie i COVID-19 podczas tej samej wizyty".

CDC nie podaje powodu, dla którego warto otrzymać obie szczepionki razem, ale zapewnia, że jest to bezpieczne. Amerykańscy eksperci zacytowali jedno z własnych badań dotyczących skutków ubocznych, które występują po otrzymaniu obu zastrzyków w tym samym czasie. Zgodnie z ustaleniami CDC, chociaż istnieje więcej skutków ubocznych związanych z jednoczesnym otrzymaniem szczepionki wzmacniającej COVID-19 i szczepionki przeciw grypie, skutki uboczne nie są tak szkodliwe, jak w przypadku otrzymania tylko szczepionki przeciw COVID-19.

"Osoby, które otrzymały szczepionkę przeciw grypie i szczepionkę przeciw COVID-19 w tym samym czasie, były nieco bardziej narażone na reakcje, w tym zmęczenie, ból głowy i ból mięśni niż osoby, które otrzymały tylko szczepionkę przeciw COVID-19, ale reakcje te były w większości łagodne i szybko ustępowały".

Adalja powiedział, że istnieją również pewne dane wskazujące na możliwe niewielkie zwiększone ryzyko udarów i mini-udarów u osób starszych, które otrzymują wysokie dawki tych szczepionek, ale powiedział, że nie uważa, aby był to bardzo znaczący wzrost ryzyka.