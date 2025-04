Hemofilia - współczesne oblicze rzadkiej choroby

Jak dodaje, nasilenie objawów skazy krwotocznej zależy od stopnia niedoboru czynników VIII lub IX. W hemofilii ciężkiej pojawiają się zwykle na przełomie pierwszego i drugiego roku życia chłopca. Występują samoistne krwawienia dostawowe, najczęściej do stawów kolanowych, ale też łokciowych i skokowo-goleniowych. Zdarzało się, że chory na ciężką hemofilię miewał nawet 30–40 krwawień rocznie, jeśli nie otrzymywał zapobiegającego krwawieniom leczenia profilaktycznego.

– U chorego na ciężką hemofilię występują m.in. wylewy krwawe do mięśni, krwawienia do przestrzeni zaotrzewnowej, z przewodu pokarmowego oraz groźne dla życia samoistne i pourazowe krwawienia do mózgu. W hemofilii umiarkowanej samoistne krwawienia do układu ruchu (stawy, mięśnie) zdarzają się rzadko, a łagodne praktycznie nie występują – mówi przewodnicząca Grupy ds. Hemostazy PTHiT.

Dla osoby z hemofilią skaleczenie nożem czy uderzenie w głowę może być bardzo niebezpieczne i wymaga natychmiastowego podania czynnika krzepnięcia – w przeciwnym razie może dojść np. do krwawienia do mózgu. Dlatego – wskazuje prof. n. med. Wojciech Młynarski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej – na wszystkich SOR-ach w Polsce przeprowadzono szkolenia. Personel medyczny wie, że w przypadku pacjenta z hemofilią, który doznał urazu, kluczowe jest szybkie podanie leku, nawet zanim pacjent zostanie zbadany przez lekarza. – W przypadku braku dostępności leku lub niewłaściwego przygotowania pacjenta do zabiegu nawet drobne zdarzenia, takie jak usunięcie zęba, mogą okazać się groźne dla życia – mówi profesor.

Przez wiele lat w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, także w Polsce, chorego na hemofilię rozpoznawano po tym, że poruszał się o kulach lub na wózku inwalidzkim, bo w wyniku wielokrotnych wylewów krwawych postępowały u niego zmiany zwyrodnieniowe, następowało zniekształcenie stawu i zaniki mięśniowe. To tzw. artropatia hemofilowa.

Jedną z poważniejszych trudności w leczeniu hemofilii, zwłaszcza u dzieci, jest dostęp do żył. To warunek konieczny do leczenia koncentratami czynników krzepnięcia, niezależnie od tego, czy jest to profilaktyka, czy leczenie na żądanie. U pacjentów z brakiem dostępu do żył obwodowych alternatywę może stanowić założenie centralnego dostępu żylnego.