Jest projekt budżetu na 2024 r. Głęboki ukłon w stronę wyborców

Projekt budżetu na 2024 r. zakłada ponadto, że dochody kasy państwa sięgną 683,6 mld zł, podczas gdy na ten rok zaplanowano 605 mld zł. Deficyt w kasie państwa ma wzrosnąć z tegorocznych nieco ponad 90 mld zł do 164 mld zł. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ma wynieść 4,5 proc. PKB. Na koniec 2022 r. było to wedle zweryfikowanych danych GUS 3,7 proc. (wcześniejszy szacunek mówił o 3,4 proc. deficytu w zeszłym roku, w 2021 r. było to 1,8 proc.

Premier Morawiecki zapewnił w czwartek, że rząd znalazł w przyszłorocznym budżecie pieniądze na wypłatę świadczeń 800+, a także 13. I 14. emerytury. - Wszystkie osoby zatrudnione w budżetówce, a więc także nauczyciele, mogą liczyć na wzrost wynagrodzenia o 12,3 proc. – zapowiedział szef rządu.

Czytaj więcej Budżet i podatki Miliardy za emisję CO2 poszły na łatanie budżetu Od 2013 r. do budżetu trafiły 82 mld zł ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Ale pieniądze rzadko służyły modernizacji energetyki. Ponad 23 mld zł wydano np. na dopłaty i świadczenia socjalne.

- Na 100 proc. Komisja Europejska obejmie nas procedurą nadmiernego deficytu – mówił tymczasem „Rzeczpospolitej” w niedawnym wywiadzie Sławomir Dudek, prezes zarządu i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych. - Doszliśmy do ściany. Będziemy mieli konstruowanie planu finansowego państwa pod ścisłą kontrolą unijną. KE będzie nas zmuszała do ograniczania deficytu - dodał.

Procedurę nadmiernego deficytu KE wdraża wobec krajów, w których przekracza on 3 proc. PKB. W okresie tuż po pandemii Komisja patrzyła na ten parametr łagodniej, teraz ma jednak wrócić do surowszych zasad jego oceny. To oznacza, że od krajów, w których przekroczona będzie dopuszczalna granica deficytu będzie żądać planów naprawczych, zmierzających do obniżenia niedoborów w systemie finansów publicznych. Te zaś sprowadzać się będą do redukcji wydatków i podwyżki podatków.

- Rząd PIS udaje, że przyjął budżet. O tym prawdziwym dowiemy się pewnie w drugiej połowie października – skomentował na Twitterze Bogdan Zdrojewski, senator KO.