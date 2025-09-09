Aktualizacja: 09.09.2025 17:09 Publikacja: 09.09.2025 16:55
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Minister napisał na portalu X: „Mamy to! Komisja Europejska poinformowała, że 43,7 miliarda euro z programu SAFE trafi do Polski!”
Dodał, że wnioski do KE złożyło 19 państw członkowskich na łączną kwotę 150 miliardów euro. „Ta decyzja to wielki sukces Polski i gwarancja dalszych inwestycji w bezpieczeństwo oraz rozwój naszego przemysłu zbrojeniowego. Chcemy, by pieniądze z tego funduszu wzmocniły kluczowe zdolności Wojska Polskiego — obronę powietrzną i przeciwrakietową, systemy artyleryjskie, zakupy amunicji, dronów i systemów antydronowych” — podkreślił minister.
Środki mają zostać przeznaczone również na wsparcie zdolności strategicznych, ochronę infrastruktury krytycznej, mobilność wojsk oraz rozwój cyberprzestrzeni.
