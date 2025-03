We władzach spółek z GPW pań wciąż jest mało

Udział kobiet we władzach spółek notowanych na warszawskiej giełdzie oraz na stanowiskach kierowniczych cały czas jest stosunkowo niewielki. Z ankiety przeprowadzonej wśród spółek, których akcje zaliczane są do indeksu WIG20, wynika, że w tym zakresie nadal jest wiele do zrobienia. Wystarczy zauważyć, że są firmy, w których zarządach nie ma żadnej przedstawicielki płci pięknej (CD Projekt, Kęty, LPP, PGE). Podobnie bywa z radami nadzorczymi (Kęty, KGHM).

Reklama

Kobiety piastują znacznie mniej stanowisk kierowniczych niż mężczyźni i to nawet w spółkach, w których stanowią większość ogółu zatrudnionych (mBank). Kolejnym wyzwaniem jest tzw. luka płac występująca między kobietami i mężczyznami. Wiele do życzenia zostawia kwestia udzielanych na ten temat informacji (często w ogóle ich brak) i stosowanej metodologii obliczania wskaźników. W tym roku powinna jednak nastąpić skokowa poprawa jakości przekazywanych danych, zwłaszcza wśród dużych spółek, co związane jest z obowiązkiem raportowania ESG.

Firmy stawiają na rozwój zawodowy i wyrównywanie płac

Pierwszą spółką z WIG20, która przekazała na rynek całościowe dane za ubiegły rok, również w odniesieniu do kwestii różnorodności płci, było Orange Polska. Co ważniejsze, jest to podmiot, który od wielu lat zobowiązuje się do poszanowania różnorodności i równych szans także w takich aspektach jak: wiek, (nie)pełnosprawność, religia, narodowość, orientacja seksualna czy przekonania polityczne. W ubiegłym roku w spółce kobiety stanowiły 36,9 proc. ogółu zatrudnionych i na podobnym poziomie był też ich udział na stanowiskach kierowniczych, w zarządzie i radzie nadzorczej. Z kolei luka płac liczona według metodologii Parlamentu Europejskiego, czyli jako różnica między średnimi stawkami godzinowymi brutto, które otrzymują kobiety i mężczyźni, wśród ogółu zatrudnionych wynosiła 13,8 proc.

Czytaj więcej Rynek pracy Biznes w Polsce otwiera się na kobiety. Zwłaszcza ten mniejszy Ostatni rok przyniósł wyraźny wzrost równowagi płci w polskich firmach. Już co czwartą spółką kieruje prezeska, a udział pań w zarządach sięga niemal 33 proc.

– Orange Polska posiada Politykę Zarządzania Różnorodnością, która została przyjęta decyzją prezesa zarządu w 2016 r. – przypomina Wojciech Jabczyński, rzecznik spółki. Dodaje, że jej realizację wspiera Komitet ds. równości płci w miejscu pracy oraz różnorodności. W grupie funkcjonuje też program „Bądź sobą” stworzony w celu zwiększenia różnorodności oraz wspierania inkluzywnej kultury, w której każdy może realizować swoje pasje.