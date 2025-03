Czytaj więcej Biznes Rząd grzebie naszą technologiczną suwerenność? Ogłoszony przez Microsoft plan zainwestowania w Polsce 2,8 mld zł w infrastrukturę chmurową, i to parę dni po podobnym „dealu” zawartym z Google’em, może sugerować, że w globalnym wyścigu AI stawiamy na USA, porzucając własne ambicje.

Sebastian Wąsik, country manager w Baramundi Software na Polskę, uważa, że wyzwania z tym związane są olbrzymie. Tym bardziej że jak wynika z raportu „Work Trend Index” przygotowanego przez Microsoft i LinkedIna, aż 75 proc. pracowników na świecie już korzysta z narzędzi AI w miejscu pracy. Wspierają one użytkowników w takich zadaniach, jak generowanie tekstów, analizowanie danych czy tłumaczenie dokumentów. Dostęp do nieautoryzowanych narzędzi i używanie ich poza oficjalnymi procedurami bezpieczeństwa dają niekontrolowany dostęp do danych firmowych.

– Firmy powinny kontrolować, w jaki sposób ich pracownicy korzystają z narzędzi AI, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń – radzi Wąsik.

Równowaga między bezpieczeństwem a innowacjami

Specjaliści przekonują, że z „shadow AI” da się walczyć, ale niezbędne jest wdrożenie kompleksowej polityki zarządzania infrastrukturą IT. Bronią mogą być narzędzia do ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi (UEM), które pozwalają na pełną kontrolę nad infrastrukturą, wliczając w to systemy i aplikacje wykorzystywane przez użytkowników. Możliwe jest także tworzenie list zakazanych aplikacji i stron internetowych. – Kluczowe jest opracowanie jasnej i szczegółowej polityki bezpieczeństwa, uwzględniającej potencjalne zagrożenia z zewnątrz, a także wdrożenie narzędzi, które pozwolą te przepisy egzekwować. Firmy powinny mieć możliwość dokładnego określania uprawnień użytkowników, a także aplikacji i stron internetowych, z których mogą oni korzystać. Wszelkie wątpliwe narzędzia powinny być od razu blokowane – przekonuje przedstawiciel Baramundi. I wskazuje, że firmy powinny patrzeć na problem „shadow AI” nie tylko jak na zagrożenie, ale również jak na sygnał, że oficjalne narzędzia mogą nie spełniać oczekiwań pracowników.

– Dlatego oprócz kontroli warto również zrozumieć ich potrzeby i wprowadzać bezpieczne, ale funkcjonalne alternatywy – dodaje.