UE wymusza przepisami troskę o klimat

Za relatywnie dobrymi wynikami firm z UE mogą stać przepisy, w tym dyrektywa CSRD, która zmusza spółki do ujawnienia planu transformacji. – W Europie mamy jasne wytyczne dotyczące wskaźników, dlatego firmy nie mogą sobie pozwolić na dowolność. Jednak firmy faktycznie starają się podać w raporcie minimalną liczbę informacji w obawie przed zbyt dużym odsłonięciem się przed konkurencją – wyjaśnia Joanna Dargiewicz-Rożek, członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia ESG.

Największe spółki w Polsce właśnie pierwszy raz przygotowują raporty ESG za rok 2024, ale ich liczba będzie szybko rosła. Obowiązek opublikowania raportu zrównoważonego rozwoju za rok 2025 będzie miało w Polsce ponad 3 tys. firm, gdy za 2024 – tylko 150 najważniejszych spółek. W naszym kraju największym wyzwaniem jest transformacja energetyczna, bo często nawet trudno oszacować koszty, jakie będą musiały ponieść firmy, aby osiągnąć neutralność klimatyczną.

– Jednak nawet wstępne wyliczenia pokazują, że są to często kwoty, jakich przedsiębiorstwa nie są w stanie same udźwignąć. I w tym momencie ze strony firm pojawia się pytanie: w jakim stopniu państwo i Unia Europejska powinny uczestniczyć w ponoszeniu tych kosztów – dodaje Dargiewicz-Rożek.



Emisje spadają, ale niechęć do polityki klimatycznej rośnie

Ale w Europie również widać rosnącą niechęć do polityki klimatycznej. Podczas szczytu w Berlinie w ubiegły weekend Europejska Partia Ludowa, czyli największa siła polityczna w Parlamencie Europejskim, do której należy m.in. KO i PSL, zaapelowała o powrót do polityki klimatycznej UE sprzed 2019 r. Efektem byłoby spowolnienie zielonej transformacji, ale, co ważne, nie odejście od niej. Rok 2019 jest tu kluczowy, właśnie tuż przed pandemią, w grudniu 2019 r. Komisja Europejska pokazała program Zielonego Ładu. Rok później Rada Europejska zatwierdziła wiążący cel unijny – ograniczenie krajowych emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r.

I widać już pozytywne efekty tych działań. W 2023 r. emisje gazów cieplarnianych w UE z działalności gospodarczej i gospodarstw domowych wyniosły 3,4 mld ton ekwiwalentu CO2, co oznacza spadek, sięgając aż 18 proc. w porównaniu z 2013 r.

Nie wszyscy się jednak zgadzają z tezą, że firmy niechętnie podchodzą do transformacji. – Według naszych obserwacji ze współpracy z firmami, a mamy wśród klientów międzynarodowe korporacje, duże polskie firmy, ale także reprezentantów sektora MŚP, nie widać odwrotu od zaangażowania w temat klimatu. Oczywiście Polska i polskie firmy nigdy nie były w awangardzie w porównaniu np. z Europą Zachodnią, ale wyraźnego odwrócenia trendu nie widać – mówi Łukasz Broniewski, członek zarządu i współzałożyciel Fundacji Climate & Strategy.