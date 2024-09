Samochody elektryczne bez dotacji przestaną się firmom opłacać

Wyczerpanie się pieniędzy na dopłaty do samochodów elektrycznych w leasingu i długoterminowym wynajmie wyhamuje elektromobilny rynek w Polsce. Po pierwsze dlatego, że to firmy kupują zdecydowaną większość oferowanych na polskim rynku samochodów elektrycznych. Po drugie, większość samochodów elektrycznych, leasingowanych czy wynajmowanych długoterminowo, była kupowana właśnie z wykorzystaniem dotacji. Wobec braku państwowego dofinansowania elektryki muszą podrożeć. A przez to nie będą się firmom już kompletnie opłacać.

Reklama

Firmy muszą czekać do przyszłego roku

Wstrzymania dopłat należało się spodziewać, bo skończyły się przygotowane na ten cel pieniądze w programie „Mój elektryk”. W rezultacie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wstrzymał nabór wniosków o dopłaty w okresie od 1 września do 31 grudnia 2024 r. bo – jak podał w komunikacie – przewidziana na ten cel alokacja w programie wysokości 660 mln zł została wyczerpana.

Niewiele dały wcześniejsze działania ratunkowe, o co prosiła branża jeszcze pod koniec lipca tego roku, gdy na dopłaty do leasingu i wynajmu pojazdów zeroemisyjnych w ramach „Mojego elektryka” wykorzystanych było 90 proc. środków. Już wtedy liczba dotacji dla leasingobiorców (wartość dopłaty w przypadku samochodu osobowego wynosi 27 tys. zł) przekroczyła 18 tys., a ich wartość – 592 mln zł. NFOŚiGW dołożył więc nieco do wyczerpanego budżetu, co pozwoliło na dofinansowanie kolejnych ok. 2 tys. elektryków. Ale na tym koniec. Chętni muszą czekać na uruchomienie kolejnej puli do przyszłego roku.

Branża leasingowa nie tego się spodziewała

Takim obrotem sprawy zdziwiona jest branża leasingowa. – Zaskoczeniem jest, że będąc świadomym, w jakim tempie środki są wykorzystywane, Bank Ochrony Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie przygotowali się i nie zagwarantowali większej ilości środków – mówiła w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Monika Constant, prezes Związku Polskiego Leasingu.