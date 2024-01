Globalne korporacja są podejrzane, ale biznesowi nadal ufamy

Jej badanie dowodzi, że to ryzyko jest spore. Niemal czterech na dziesięciu respondentów na świecie (w USA niemal dwie trzecie, a w Niemczech prawie co drugi) uważa, że innowacje są źle zarządzane. Opinia ta dotyczy to wszystkich grup wiekowych, poziomów dochodów i płci.

Innowacje postrzegane są również jako upolitycznione, szczególnie w zachodnich demokracjach i wśród osób o prawicowych poglądach. Wiele jednak zależy od rodzaju innowacji — największym zaufaniem cieszą się te związane z zieloną energią i OZE, które popiera 61 proc. badanych. Sztuczną inteligencję popiera dużo mniej, bo 30 proc. a najwięcej nieufności budzą innowacje związane z żywnością GMO.

- Tegoroczna edycja ETB pokazuje, że innowacje i nowe technologie mają coraz większy wpływ na poziom społecznego zaufania i niestety wpływ ten jest negatywny. Boimy się nowości, a nasz strach jest wykorzystywany przez różne środowiska do podgrzewania temperatury nastrojów społecznych i w konsekwencji pogłębiania podziałów – komentuje Jarosław Bańda, dyrektor zarządzający w firmie Lighthouse, wyłącznego przedstawiciela sieci Edelman w Polsce. - Biznes może to zmienić, powinien jednak wziąć odpowiedzialność nie tylko za rozwój nowych technologii i ich późniejszą monetyzację, ale także za edukację i budowanie społecznej akceptacji dla wprowadzanych rozwiązań. Sztuczna inteligencja, robotyzacja, zielona energia, czy rozwój sieci 5G to tylko przykładowe obszary, w których jest bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o zarządzanie społecznymi lękami – dodaje.