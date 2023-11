PGZ zrobi superradar dla Patriotów

Dziś jest już pewne: Raytheon podzieli się z polskimi firmami technologiami budowy najnowszej wersji zestawów przeciwrakietowych. Rodzime spółki z PGZ zostaną włączone do budowy pierwszego z rodziny GhostEye radiolokatora budowanego na potrzeby amerykańskiej zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, szykowanego właśnie do służby w US Army. Nad Wisłą radar LTAMDS ma obsługiwać wyrzutnie Patriot.

Dla spółek PGZ dostęp do technologii radiolokatora Lower Tier Air and Missile Defense Sensor to szansa na skok w przyszłość, bo radar LTAMDS uosabia dziś awangardowe technologie mikrofalowe wykorzystujące GaN – azotek galu – materiał, który radykalnie zwiększa wydajność i skuteczność stacji radiolokacyjnych najnowszej generacji. To spore osiągnięcie dla rodzimej zbrojeniówki, bo Polska jako pierwsza spośród sojuszników Ameryki będzie produkować u siebie – w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej – komponenty do radiolokatora LTAMDS.

Będą technologie

– Wartości zobowiązań offsetowych nie ujawniamy, bo działamy jako dostawca amerykańskiego rządu, który uzgadnia właśnie z władzami w Warszawie szczegółowe warunki eksportu kolejnych sześciu baterii Patriot w ramach procedury Foreign Military Sales. Należąca do koncernu lotniczego i obronnego RTX firma Raytheon nie uczestniczy bezpośrednio w międzyrządowych uzgodnieniach – tłumaczy Caroline Touchstone, dyrektor ds. programów obronnych w Raytheon Polska.

Przypomina, że jeśli tylko Waszyngton po ustaleniu z władzami w Warszawie warunków na pozyskanie przez Polskę kolejnych baterii Patriot zapali dla RTX zielone światło, realizacja kontraktu wystartuje. – Oczywiście jesteśmy na to gotowi – zapewnia Caroline Touchstone.

– Już w pierwszej fazie realizacji programu „Wisła” wspólnie osiągnęliśmy sukces, produkując i dostarczając dwie baterie systemu Patriot i wiele kluczowych elementów jego architektury. A dzięki udanej współpracy przemysłowej liczne polskie firmy sektora obronnego dołączyły do grona globalnych dostawców systemu Patriot i pozyskały kompetencje w zakresie utrzymania i serwisowania systemu – dodaje dyr. Touchstone.

Cenny offset

Także firma Raytheon udowodniła, że jest zaufanym partnerem dla przemysłu obronnego, mówią w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. – W drugiej fazie programu „Wisła” będziemy kontynuować i pogłębiać współpracę z Raytheonem i innymi amerykańskimi przedsiębiorstwami – podkreśla Sebastian Chwałek, prezes PGZ.