Przedsiębiorco dowiedz się więcej o biznesie, w tym o GOZ. Spotkanie online z cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu

Założeniem gospodarki obiegu zamkniętego jest zatrzymywanie w obiegu wartości produktów, materiałów i zasobów tak długo, jak to możliwe. Zrównoważone podejście znajduje zastosowanie na każdym etapie życia produktu, od jego wytwarzania, przez użytkowanie, aż po zagospodarowanie jako odpadu. Elementami GOZ są m.in. działania takie jak: ponowne użycie, recykling czy odzysk. Koncepcja tego modelu jest spójna z dzisiejszymi trendami ekologicznymi, które coraz bardziej interesują zarówno zwykłych konsumentów, jak i przedstawicieli biznesu. W praktyce pozwala na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i ograniczenie zużycia energii, niezbędnej do nadmiarowej produkcji. Korzyści płynące z wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego to m.in. nowe odnawialne źródła energii, zwiększanie efektywności energetycznej, efektywne zbieranie i wykorzystanie odpadów.

Rynek jednak wciąż napotyka trudności we wdrażaniu rozwiązań GOZ. Wśród nich wspomnieć należy przede wszystkim wciąż niską świadomość i wiedzę uczestników rynku na temat klimatu oraz ograniczone zasoby finansowe. Aby skutecznie zniwelować te bariery, które występują przekrojowo i dotyczą różnych aspektów gospodarki i społeczeństwa, niezbędne jest finansowe i pozafinansowe wsparcie dla przedsiębiorców. W takich sytuacjach, ważne jest wsparcie podmiotów ogólnokrajowych i międzynarodowych.

W koordynacji transformacji gospodarczej w kierunku modelu GOZ oraz promowaniu „wspólnego" wdrażania GOZ w Polsce – poprzez angażowanie różnych środowisk na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, a także unijnym i globalnym oraz ich współpracę – wiodącą rolę pełni Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości koordynuje działania zapewniające wsparcie merytoryczne i finansowe, niezbędne do wdrożenia nowych planów w biznesie.

Już 15 listopada spotkanie o GOZ

Już w środę, 15 listopada, zaplanowano wideokonferencję „Gospodarka obiegu zamkniętego w firmach – moda czy konieczność?" . Najpierw widzowie zapoznają się z trzema prezentacjami wprowadzającymi w tematykę GOZ. Przedstawią je: Anna Bączyk ze spółki Dom Development, dr Magdalena Muradin z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Hubert Bukowski z Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

Następnie odbędzie się panel dyskusyjny, w którym poza ww. ekspertami weźmie też udział Radosław Wierzbicki z Fundacji Unsung Heroes.

Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Konferencja transmitowana będzie na stronie.