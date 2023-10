Finał 30. edycji Konkursu Dobry Wzór na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku

W kategorii OPAKOWANIA

Nagrodę Godło Dobry Wzór 2023 oraz statuetkę otrzymał produkt: NEBOA – kosmetyki do pielęgnacji włosów, MARKA: Neboa, PROJEKT: Neboa, PRODUCENT: Eurus Sp. z o.o.

W kategorii NOWE TECHNOLOGIE

Nagrodę Godło Dobry Wzór 2023 oraz otrzymał produkt: MULTIBOX 500X300 – słup ogrodzeniowy, MARKA: WIŚNIOWSKI, PROJEKT: Zespół projektowy pod przewodnictwem Grzegorza Mruka, PRODUCENT: WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. Sp. K.A.

W kategorii TRANSPORT

Nagrodę Godło Dobry Wzór 2023 oraz statuetkę otrzymał produkt: HAZAY BIKES – rower towarowy/cargo, MARKA: Hazay Bikes, PROJEKT: Jakub Garstkiewicz, Marcin Ciesielski, Marcin Grausch , PRODUCENT: HAZAY BIKES Sp. z o.o.

W kategorii PRACA/BIURO

Nagrodę Godło Dobry Wzór 2023 oraz statuetkę otrzymał produkt: LAHTI PRO BLUZA (L40415) I SPODNIE (L40522) OCHRONNE, MARKA: LAHTI PRO, PROJEKT: Bartłomiej Gburzyński, PRODUCENT: Profix Sp. z o.o.

W kategorii DZIECI

Nagrodę Godło Dobry Wzór 2023 oraz statuetkę otrzymał produkt: Hybrydowe ortezy kończyn dolnych drukowane w technologii 3d, MARKA: Ortheo3D, Projekt: Daniel Czyszczoń, PRODUCENT: Ortheo3D

W kategorii RZEMIOSŁO

Nagrodę Godło Dobry Wzór 2023 oraz statuetkę otrzymał produkt: GLANDES – ceramiczny nawadniacz do roślin, MARKA: Bloom Ceramic, PROJEKT: Karolina Kulis, PRODUCENT: Bloom Ceramic

W kategorii NOWE MATERIAŁY

Nagrodę Godło Dobry Wzór 2023 oraz statuetkę otrzymał produkt: ANIKA EVO – koło meblowe, MARKA: TENTE, PROJEKT: zespół TENTE, PRODUCENT: TENTE Sp. z o.o.

W kategorii dodatkowej SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA

Nagrodę Godło Dobry Wzór 2023 oraz statuetkę otrzymał produkt: LAS – zabawka edukacyjna, PROJEKT – Gabriela Kawińska, PROTOTYP – Andrzej Naczyński

Serdecznie gratulujemy Laureatom i życzymy, aby Godło Dobry Wzór na produktach, spełniało swoje cele: promowało dobre i innowacyjne polskie wzornictwo!

30 lat konkursu Dobry Wzór, to także wspaniała okazja do obejrzenia wystawy retrospektywnej, pokazującej wybrane, nagrodzone obiekty z ubiegłych lat, począwszy od 1993 r. Wystawa obrazuje transformację naszej gospodarki: wejście na wolny rynek, kształtowanie się nowych marek, pojawienie się zagranicznych firm, wstąpienie do Unii Europejskiej, wymuszone modą i wymogami zmiany technologiczne oraz rewolucję, którą do naszego życia wprowadził Internet.

Zapraszamy na zwiedzanie wystawy pokonkursowej w IWP od 28.10 do 10.12 2023 w godzinach: pon.-pt.: 11-19, sob.-nd.: 12-19.

Wystawie będzie towarzyszył wirtualny spacer 3D, dostępny na stronie internetowej Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i obszerne relacje w social mediach.