Polana Jakuszycka kusi fanów aktywnego wypoczynku

Mamy halę wielofunkcyjną sportową, ściankę wspinaczkową, kończymy wyposażać siłownię dla sportowców profesjonalnych. Uruchamiamy trenażery do nartorolek zarówno do stylu łyżwowego, jak i klasycznego. Jest też strefa SPA, czyli basen, sauny, grota solankowa, uruchomimy też wkrótce część medyczną ze sprzętem do rehabilitacji i odnowy biologicznej.

Kto przyjeżdża? Kto korzysta z części hotelowej i gastronomicznej?

Mamy część resortową i hostelową . Obiekt jest też przystosowany do goszczenia gości biznesowych. Posiada małe centrum konferencyjne z jedną dużą salą dla kilkuset osób, ale też kilka mniejszych. Każde z tych pomieszczeń może być zaaranżowane w zależności od tego, jaką dyscyplinę sportową czy też biznesową jesteśmy w stanie gościć.

W najbliższych miesiącach czeka was pewien test. W Jakuszycach będą się odbywały mistrzostwa Europy juniorów w biathlonie. Trema?

To będzie faktycznie ważna impreza dla naszego ośrodka, przyjadą reprezentacje z wielu krajów. Jednak zorganizowaliśmy dużo imprez sportowych na przestrzeni tego roku, z kultowym Biegiem Piastów na czele. To nasza najważniejsza impreza, tworzy legendę tego miejsca. My chcemy się z nią utożsamiać, gdyż szanujemy historię tego miejsca. Ta impreza ma również pokazać, że mamy aspiracje do organizacji największych imprez biegowych czy też biathlonowych .