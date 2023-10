Sztuczna inteligencja i człowiek, czyli trendy a rzeczywistość

Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w analizie dużej ilości danych, które w medycynie są generowane. I tutaj naprawdę widać, że można poprawić jakość opieki zdrowotnej, można zwiększyć efektywność działań medycznych. „Ale tu zawsze podkreślam, że musimy zachować równowagę między nowoczesnymi technologiami a międzyludzkimi relacjami. Bo pacjent to nie tylko zestaw danych, to człowiek, z emocjami, potrzebami, obawami. I te aspekty zawsze muszą być brane pod uwagę. Dlatego w moim przekonaniu innowacje powinny wspierać medycynę, ale nie zastępować ludzkiej empatii i troski o drugiego człowieka. To jest balans, który trzeba umiejętnie zachować" – podkreśliła Beata Drzazga w rozmowie z Capital24.tv

