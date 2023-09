Wiarygodna marka odporna na kryzys

Jednym z obszarów poruszonych na Kongresie było komunikowanie się z Generacją Z. Jego reprezentanci szukają w mediach rozrywki. Jednym z najważniejszych mediów są dla nich gry komputerowe. Przedstawiciele Generacji Z są przy tym bardzo wyczuleni na autentyczność oraz bardzo łatwo wyłapują podejmowane przez marki sztuczne próby monetyzacji wartości.

Dzisiaj coraz bardziej na znaczeniu zyskują kwestie etyczne w komunikacji. Narrację dotyczącą organizacji warto zatem budować na uczciwości, a także na fundamencie wyznawanych przez markę wartości. Nie mogą być to jednak puste deklaracje, ale hasła rzeczywiście obecne w życiu firmy.

Nowoczesne narzędzia w służbie public relations

Eksperci poruszali podczas Kongresu także kwestię wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy PR-owców. Zaawansowany monitoring mediów czy analiza zagregowanych treści to tylko niektóre rozwiązania, które stały się czymś naturalnym. Rzetelne badania pozwalają lepiej zrozumieć grupę docelową, określić, jak kształtuje się wizerunek firmy czy poznać wartości, które w marce cenią jej konsumenci. Brak wiedzy może prowadzić nie tylko do nietrafionych komunikatów, ale wręcz do utraty wiarygodności, reputacji i zbudowanych dotychczas relacji. Należy przy tym pamiętać, że chociaż AI i inne innowacyjne narzędzia mogą bardzo przyspieszyć i zautomatyzować pracę, to wciąż wymagają ingerencji człowieka. – Budowanie wiarygodnego i autentycznego wizerunku marki jest dzisiaj bardzo ważne. Właśnie dlatego postanowiliśmy poruszyć ten temat na XXIII Kongresie Profesjonalistów Public Relations. Dzisiejsza rzeczywistość cyfrowa i dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że marki muszą być bardziej świadome nowoczesnych narzędzi a także tego co kryje się pod pojęciem sztucznej inteligencji – mówi dr hab. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski, EXACTO sp. z o.o., pomysłodawca i organizator Kongresu. – Wiarygodna marka nie tylko przyciąga nowych klientów, ale jest również bardziej odporna na kryzysy. Budowanie autentycznego wizerunku staje się dziś standardem, a nie opcją dodatkową dla organizacji.

Na temat Kongresu

Kongres Profesjonalistów Public Relations to ogólnopolskie wydarzenie, łączące od ponad dwóch dekad środowisko i ludzi zajmujących się problematyką komunikacji i PR. Jego organizatorem jest firma Newsline Sp. z o.o. Na program spotkania składają się wystąpienia plenarne, debaty i sesja naukowa. Kongres stanowi forum dialogu, inspiracji i integracji wszystkich tych, którzy tworzą branżę: praktyków, naukowców i pasjonatów. Kongres Public Relations odbywa się w Rzeszowie od 2001 roku i stanowi miejsce spotkań przedstawicieli branży public relations z Polski.