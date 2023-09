Kongres Profesjonalistów Public Relations. Wszystko, co ważne w branży

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym XIII Kongresu Profesjonalistów PR

Reklama

Podczas rzeszowskiego spotkania z udziałem cenionych praktyków i naukowców poruszone zostaną aktualne zagadnienia w public relations. Uczestnicy tegorocznej edycji, której tematem jest „Marka w przestrzeni wirtualnej: interakcja, dialog, kryzys", mogą liczyć na inspirujące prelekcje oraz dużą dawkę merytorycznej wiedzy. Ujawniamy szczegóły wybranych wystąpień.

Kongres Profesjonalistów Public Relations, organizowany bez przerwy od 23 lat, to najważniejsze wydarzenie branży PR w Polsce. Tworzą go prelekcje, dyskusje oraz sesje naukowe. Podczas wydarzenia prezentowane są wyniki badań i analizy. Eksperci oceniają trendy, przedstawiają ciekawe rozwiązania i dzielą się swoim doświadczeniem w obszarach, w których na co dzień pracują. Możliwość uczestnictwa w Kongresie to także okazja do nawiązania nowych kontaktów i utrzymywania relacji biznesowych.

– Jak co roku spotykamy się w Rzeszowie, aby poszerzać wiedzę, wymieniać się doświadczeniami i pomysłami. Zawsze staramy się tworzyć program tak, aby odpowiadał potrzebom naszych gości. Temat przewodni tegorocznej edycji Kongresu dotyka marki w przestrzeni wirtualnej. To właśnie ten obszar został wskazany w ubiegłorocznych badaniach przez samych zainteresowanych jako najbardziej aktualny oraz wart omówienia – mówi dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW, pomysłodawca i organizator wydarzenia.

Cenione nazwiska i wartościowe prelekcje

Co roku organizatorzy Kongresu zapraszają na wydarzenie naukowców i praktyków public relations, czy marketingu. Podobnie będzie we wrześniu – w tegorocznej edycji wydarzenia weźmie udział m.in. Roman Gutek – twórca festiwali filmowych i właściciel firmy dystrybucyjnej Gutek Film, który opowie o tym, jak udało mu się zbudować silną i rozpoznawalną markę. Inny równie interesujący temat poruszy Magdalena Bigaj, Prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa oraz autorka książki ,,Wychowanie przy ekranie'', która opowie o higienie cyfrowej oraz jej wpływie na wypalenie zawodowe. Prelegentka zaprezentuje wyniki badań higieny cyfrowej osób dorosłych w Polsce, pokaże co dzieje się z mózgiem człowieka, który jest przeciążony informacjami oraz do czego prowadzi postawa "stałej dostępności". Z prezentacji dowiemy się także, na jakie sfery życia prywatnego i zawodowego wpływa sposób używania urządzeń ekranowych, które są nieodłącznym elementem pracy PR-owca. Autorka prezentacji wyjaśni także: jak dokonać cyfrowego restartu i pozbyć się syndromu FOMO.