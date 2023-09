Rynek na sprzedaż – Budzący się rynek licytacji europejskich

Rynek aukcji przemysłowych online w Europie jest dynamicznym i rozwijającym się sektorem handlu, w którym przedsiębiorstwa mogą kupować i sprzedawać różnego rodzaju aktywa przemysłowe. To zrozumienie rynku w 2023 roku może się różnić w zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej i technologicznej, ale ogólną tendencją tego zjawiska jest inkluzywność biznesowa. Powstaje coraz więcej platform internetowych, umożliwiających organizacjom i przedsiębiorstwom przemysłowym uczestniczenie w aukcjach online. Różnorodność towarów oraz usług, a także wiele form aukcji, sprawia, że rynek ten zatacza coraz szersze kręgi i interesuje coraz większą liczbę podmiotów. Bezpośredni wpływ na taki stan rzeczy ma bez wątpienia: transgraniczny charakter domów aukcji przemysłowych online oraz jakość wystawianych przedmiotów, która jest kontrolowana przez aukcjonera. Wszystko to powoduje, że rynek aukcji online zachęca do zdrowej konkurencji i transparentności ofert. W konsekwencji prowadzi to przede wszystkim do tworzenia się lepszych cen dla kupujących i sprzedających. Firmy mogą również korzystać z możliwości negocjacji. Rozwijający się rynek aukcji przemysłowych online w Europie, oferuje przedsiębiorstwom szeroki dostęp do różnorodnych aktywów przemysłowych. Obecnie to najefektywniejszy sposób na kupowanie i sprzedawanie ruchomości i nieruchomości. Jest dostosowany do potrzeb oraz preferencji firm działających na terenie całej Europy.

Obecnie funkcjonują trzy formaty licytacyjne na rynku. Aukcja angielska, holenderska i japońska. Aukcja przemysłowa to kolejna odmiana licytacji. Ma miejsce w środowisku przemysłowym i biznesowym. Jest to proces, w którym przedmiotem licytacji są zazwyczaj towary, usługi lub aktywa przemysłowe, takie jak maszyny, wyposażenie, surowce lub kontrakty. Aukcje przemysłowe są powszechnie wykorzystywane w celu sprzedaży lub nabycia dużej ilości dóbr czy usług przez przedsiębiorstwa, małe i średnie biznesy oraz inne podmioty prawne. Działają one na zasadzie konkurencyjnego rywalizowania między uczestnikami, którzy składają oferty na poszczególne pozycje. Dom aukcji przemysłowych jest instytucją lub firmą, która organizuje aukcje przemysłowe. Działa jako pośrednik między sprzedającymi a kupującymi, tworząc platformę, na której mogą oni spotkać się i prowadzić transakcje. Dom aukcyjny przemysłowy ma doświadczenie w branży, zna rynek i procesy związane z różnymi sektorami przemysłu. Organizowane w nim aukcje są profesjonalnie prowadzone i odbywają się zarówno w tradycyjnej formie (offline), jak i w środowisku online, dzięki czemu uczestnicy mogą brać udział w aukcjach bez konieczności fizycznego uczestnictwa w nich. Jedną z witryn, która oferuje takie usługi jest licyto.pl.

Dziś licyto.pl jest jedną z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych platform internetowych. Są pionierami w zakresie aukcji przemysłowych online i mogą pochwalić się kilkunastoosobowym zespołem ekspertów oraz powierzchnią magazynową liczącą sobie 3600 m² i wynajmując drugie tyle.

Jeden portal dla niejednego biznesu!

Portale z aukcjami przemysłowymi takie, jak licyto.pl stanowią wszechstronne narzędzie doskonale odpowiadające na potrzeby różnorodnych grup użytkowników. Targetem przemysłowych domów aukcyjnych online są przedsiębiorcy oraz firmy, poszukujące skutecznych i efektywnych rozwiązań związanych z handlem aktywami, maszynami, urządzeniami, stokami magazynowymi, nieruchomościami czy innymi zasobami biznesowymi.

Przedsiębiorcy poszukują przede wszystkim korzystnych okazji, pozwalających im obniżyć koszty operacyjne i wzmocnić efektywność działalności. W przypadku dużych korporacji portal pełni rolę platformy, na której mogą wystawiać nadmiarowe stoki magazynowe, towary pochodzące ze Sprzedaży Awaryjnej, a także zbędne maszyny i urządzenia. Dla tych przedsiębiorstw zminimalizowanie nadwyżek oraz sprawnie przeprowadzona sprzedaż zbędnych aktywów jest istotna zarówno pod kątem finansowym, jak i logistycznym. Koszty utylizacji i magazynowania, ponoszone przez taką instytucję nierzadko przerastają wartość składowanego towaru. Z kolei w tym wypadku tak duże podmioty, jakimi są korporacje, zawsze zyskują na sprzedaży. Natomiast syndycy oraz doradcy restrukturyzacyjni zobaczą w licyto.pl doskonałe narzędzie do wystawiania nieruchomości, udziałów w nieruchomościach wspólnych oraz mienia ruchomego. Oni zyskują możliwość skutecznego i transparentnego przeprowadzenia procesów związanych z rozprzedażą aktywów w ramach restrukturyzacji lub likwidacji przedsiębiorstwa. Wszystkie te grupy użytkowników mogą korzystać z licyto.pl, by osiągnąć swoje cele biznesowe w kontekście sprzedaży, zakupów oraz optymalizacji aktywów. Portal ten staje się miejscem, gdzie oferta i popyt z różnych branż spotykają się, tworząc efektywną platformę wymiany handlowej.

Licytacje (przemysłowe) mają przyszłość

Przyszłość licytacji przemysłowych w Polsce wydaje się obiecująca. Zwłaszcza dla rodzimych marek. Lokalne podmioty w dziedzinie licytacji przemysłowych, mają znaczną przewagę w tej branży. Łatwiej skupić się im na potrzebach i oczekiwaniach lokalnych przedsiębiorstw. Portale internetowe, choć oparte na aukcjach, skupiają się przede wszystkim na zakupach, dlatego unikalna oferta portali zajmująca się licytacjami przemysłowymi jest szczególnie atrakcyjne dla podmiotów, chcących pozbyć się niepotrzebnych towarów. Mimo że trudno przewidzieć, jak dokładnie będzie wyglądać koniunktura, to już teraz możliwe jest uchwycenie kilku trendów. W tym momencie możemy zauważyć, że rynek zaczyna akceptować standard aukcji przemysłowych, co oznacza, że coraz więcej firm docenia transparentność i możliwość uzyskania dokładnej informacji o wartości towaru. To kluczowe w budowaniu zaufania wśród kupujących i sprzedających. Ta akceptacja pozwala utrzymać stabilność i rozwijać się na rynku. Powinno to w nie tak dalekiej przyszłości przynieść wzrost liczby i wartości transakcji. To naturalny wynik zaufania, jakie zyskuje na rynku marka po latach działania. Z czasem coraz więcej przedsiębiorstw zrozumie benefity płynące z wykorzystywania usług aukcji przemysłowych. Największym wyzwaniem będzie ekspansja na rynki zagraniczne poprzez TBAuction. To otworzy dodatkowe możliwości rozwoju i daje polskim firmom szansę na integrację z rynkiem globalnym. Sukces tego kroku będzie zależał jednak od zdolności dostosowania się do różnych rynków i wymagań klientów. W czasach, gdzie gospodarka o obiegu zamkniętym staje się normą, wartości ekologiczne i ochrona środowiska będę równoznaczne wskaźnikom finansowym (ESG), Polacy nie powinni odwracać się od idei aukcji przemysłowych. Używane, niepotrzebne towary zyskują nowe życie i nadawana jest im nowa wartość, w postaci wylicytowanej ceny. To może przyciągnąć ekologicznie świadomych klientów i przyczynić się do kreowania pozytywnego wizerunku aukcji przemysłowych.

Przyszłość licytacji przemysłowych w Polsce wydaje się obiecująca. Unikalna oferta, duże zaufanie rynku, potencjalna globalna ekspansja oraz zgodność z wartościami ekologicznymi i ESG stanowią solidne fundamenty dla dalszego rozwoju. Kluczowym elementem będzie umiejętne wykorzystanie tych możliwości, ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów i utrzymanie wysokiej jakości usług.

