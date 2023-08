Koncern rosyjskich olibarchów omija sankcje pod inną nazwą w Dubaju

- Cała naszej działalność, która była bardziej związana z zaangażowaniem w międzynarodowy łańcuch tworzenia produktów i technologii, jest obecnie przeorientowywana na rodzimy rynek, z próbą zaangażowania w to kilku zaprzyjaźnionych krajów i partnerów. Gdzieś to działa, gdzieś nie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to poważna zmiana w systemie planowania i w systemie oczekiwań – zauważył Potanin.

Z Cypru na Wyspę Rosyjską

Choć na sam Norylski Nikiel nie nałożono żadnych sankcji, to jednak firma jest zmuszona do zmiany swojej strategii. - Restrukturyzujemy łańcuchy logistyczne do bardziej przyjaznych krajów, przede wszystkim do Chin, Turcji, Maroka i innych krajów arabskich. Nie wpływa to więc bezpośrednio na firmę, jej przetrwanie, ale oczywiście ogranicza jej możliwości, w tym finansowe i rozwój tych rynków, na których tradycyjnie była. Trudniej jest się utrzymać, a pozyskanie nowych klientów jest droższe – przyznał twórca rosyjskiego klanu oligarchów.

W styczniu Interros Potanina przeniósł firmę z Cypru do specjalnej strefy ekonomicznej na Wyspie Rosyjskiej nieopodal Władywostoku. Potanin tłumaczy to tym, że grupa Interros „planuje zostać głównym inwestorem na rosyjskim Dalekim Wschodzie”.

Prawda jest jednak inna. Rosyjski rynek nie jest wyborem, bo nie oferuje rozwoju i wystarczającego popytu. Jest koniecznością, bo Norylski Nikiel, jako należący do objętych sankcjami oligarchów bliskich reżimowi na Kremlu, stracił zachodnich klientów i rynki.

Obecne przenosiny do ZEA świadcza, że rynek rosyjski nie jest dla koncernu wystarczający i trzeba szukać możliwości handlu ze światem.