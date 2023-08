BBC sprzedało słynne studia muzyczne. Nnagrywali tam The Beatles i Beyonce

BBC poinformowało, że nabywcą jest grupa, w skład której wchodzi także niemiecki kompozytor filmowy i producent muzyczny Hans Zimmer. Kompleks siedmiu studiów został kupiony przez BBC w 1933 roku. Przez lata nagrywali tu znani muzycy, od Beatlesów, przez Led Zeppelin, po Beyoncé.

Maida Vale Studios AFP

Lokalizacja studia w północno-zachodnim Londynie była wykorzystywana jako tor wrotkarski na początku XX wieku. W 1933 roku obiekt nabyła BBC. Orkiestry symfoniczne i tysiące zespołów bez kontraktów muzycznych występowały w studiu podczas legendarnych „Peel Sessions” znanego DJ-a i prezentera BBC Johna Peela, które był emitowane od 1967 do 2004 roku.

W 2018 roku firma ogłosiła, że przenosi działalność studia muzycznego do nowej, specjalnie wybudowanej lokalizacji we wschodnim Londynie. Według BBC kompozytor Zimmer i jego partner biznesowy Steven Kofsky połączyli siły z producentami filmowymi Timem Bevanem i Ericem Fellnerem, aby kupić start kompleks. Nie podano ceny zakupu. Grupa zobowiązała się do utrzymania budynku jako przestrzeni studyjnej i planuje wielomilionową przebudowę terenu, podało BBC.