Elon Musk, założyciel SpaceX, znanym francuskim zwrotem skomentował na portalu społecznościowym informację, że Rosja planuje wycofać się z projektu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). „Bon Voyage”, napisał Musk.

Wczoraj Jurij Borysow, nowo mianowany dyrektor generalny państwowej korporacji Roskosmos, ogłosił plany wycofania się Rosji z projektu ISS po 2024 r. Państwowa korporacja przedstawiła już plan rosyjskiej stacji, którą zbuduje samodzielnie.

„Partnerzy ISS - Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia i Europejska Agencja Kosmiczna - powinni być „uczciwie ostrzeżeni przed naszym opuszczeniem stacji od 2025 r.” - powiedział w niedzielę wicepremier Jurij Borysow w programie telewizji rządowej Rosja-1.

Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmoms tłumaczy, że rosyjskie moduły wyczerpały swój okres użytkowania. Z powodu licznych pęknięć wciąż tracą powietrze, pomimo prób astronautów znalezienia dziur i ich uszczelnienia. Co raz też dochodzi do awarii instalacji tlenowej i klimatyzacji, Licząca 24 lata ISS to wspólny projekt USA, Kanady, Japonii i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jej budowa na orbicie ruszyła w 1998 r od rosyjskiego modułu ładunkowego Zarija (Zorza). Dziś stacja liczby 15 modułów, z których 5 to moduły rosyjskie. Są one w najgorszym stanie technicznym.

Już w 2021 r państwowa rosyjska korporacja kosmiczna Roskosmoms przyznała, że rosyjskie moduły „wyczerpały swój okres użytkowania”. Z powodu licznych pęknięć wciąż tracą powietrze, pomimo prób astronautów znalezienia dziur i ich uszczelnienia. Co raz też dochodzi do awarii instalacji tlenowej i klimatyzacji. Rosjanie zapowiedzieli jako wstępny termin oddania nowej rosyjskiej stacji rok 2030. Koszt projektu szacowany jest na 5-6 mld dol.

Elon Musk założył SpaceX w 2002 r. Siły wydawały się nierówne. Musk miał przeciwko sobie rosyjską machinę kosmiczną z wypróbowanymi rakietami nośnymi Angara, Proton-M i Proton-K, które od 2001 r królowały w komercyjnych usługach kosmicznych, finansowanych przez konsorcjum International Launch Services (założone przez Lockheed Martin, Boeing i Roskosmos).

W ciągu dwóch dekad SpaceX zaprojektowała i wyprodukowała rakiety nośne wielokrotnego użytku Falcon 1, Falcon 9 i Falcon Heavy. Trzy lata temu SpaceX wyprzedziła Roskosmos w liczbie udanych startów rakietowych zaliczając 26 udanych startów (i lądowań) wobec 17 rosyjskich.

W 2021 r było to 31 wobec 24, a w tym roku zanosi się na kolejny rekord. SpaceX był już w kosmosie 17 razy, podczas kiedy Roskosmos jedynie 7.