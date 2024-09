Polacy nie boją się problemów ze spłatą kredytu

Jego zdaniem, główną przyczyną rosnącej sprzedaży kredytów gotówkowych jest więc zmiana nastrojów konsumentów i struktury ich wydatków. – Po trudnym 2022 i 2023 r., gdy gospodarka praktycznie stała w miejscu, teraz wrócił większy optymizm co do przyszłości, a w ślad za tym chęć do większych wydatków. Wróciła także wiara, że tego typu zakupy mogą być wspomagane kredytem – ocenia Soroczyński.

– Popyt na pożyczki konsumpcyjne w bankach rośnie, gdy mamy poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy w stanie poradzić sobie ze spłatą – zaznacza też Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. – W sytuacji niskiego bezrobocia, gdy nie boimy się utraty pracy, najwyraźniej takie poczucie odzyskaliśmy – zauważa Sadowski.

Według niego, wskazuje na to przede wszystkim rosnąca liczba udzielonych pożyczek przez banki. W samym lipcu br. było ich 364,1 tys., a w lipcu ub.r. – 311,1 tys. (w okresie styczeń–lipiec to odpowiednio ok. 2,15 mln kredytobiorców wobec 1,93 mln rok wcześniej).

Na co bierzemy kredyty gotówkowe

Do wzrostu łącznej wartości kredytów konsumpcyjnych przyczyniał się też oczywiście fakt, że rosną nasze wynagrodzenia, i to w tempie dwucyfrowym, rośnie więc też i nasza zdolność kredytowa. Z danych BIK wynika, że średnia wartość jednego kredytu gotówkowego wyniosła w lipcu br. niemal 23 tys. zł (dokładniej – 22 998 zł), to wzrost o 8,9 proc. w stosunku do lipca ub. roku.