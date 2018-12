Cukrzyca: Czy jesteś w grupie ryzyka. Prosty test

Cukrzyca rozwija się bezobjawowo. O chorobie zbyt często dowiadujemy się dopiero wtedy, kiedy pojawią się poważne powikłania cukrzycy: udar mózgu, zawał serca, kłopoty z nerkami lub ze wzrokiem. Jak sprawdzić, czy jesteśmy zagrożeni rozwojem cukrzycy?

Eksperci Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie opracowali krótki test sprawdzający indywidualne czynniki ryzyka i objawy cukrzycy lub stanu przedcukrzycowego.

Sprawdź, czy grozi ci stan przedcukrzycowy lub cukrzyca. Odpowiedz tak lub nie na poniższe pytania:

1. Czy występowała lub występuje u Ciebie nadwaga lub otyłość, czyli BMI >25?

2. Czy w najbliższej rodzinie (u rodziców lub rodzeństwa) występuje lub występowała cukrzyca?

3. Czy masz więcej niż 45 lat, a na dodatek palisz papierosy?

4. Czy Twoja aktywność fizyczna jest przypadkowa, a tryb życia siedzący?

5. Czy przebyłaś cukrzycę ciążową lub urodziłaś dziecko o masie ciała powyżej 4 kg?

6. Czy miałeś/miałaś kiedykolwiek potwierdzony badaniem

stan przedcukrzycowy?

7. Czy przyjmujesz statyny obniżające poziom cholesterolu?

8. Czy towarzyszy Ci częste silne (albo nadmierne) uczucie pragnienia?

9. Czy obserwujesz u siebie powracające przemęczenie, osłabienie

i wzmożoną senność?

10. Czy częściej niż kiedyś zapadasz na infekcje, masz przewlekłe zmiany

ropne skóry czy stany zapalne dróg moczowych?

11. Czy ostatnio bez zamierzonego odchudzania, redukcji uległa

w sposób niewytłumaczalny Twoja masa ciała?

12. Czy pieczywo, które spożywasz, jest w większości białe,

a warzywa i owoce jesz rzadziej niż 3 razy dziennie?

13. Czy z reguły unikasz śniadań?

Jeśli odpowiedzieliśmy twierdząco na większość pytań, możemy mieć predyspozycje do wystąpienia stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy. Warto udać się do lekarza rodzinnego i zbadać poziom glukozy we krwi na czczo. Cukrzyca rozwija się bezobjawowo. Dlatego każda osoba powyżej 45 roku życia powinna profilaktycznie, przynajmniej raz na 3 lata wykonywać badanie stężenie glukozy we krwi na czczo, a osoby z grupy ryzyka – co roku.

