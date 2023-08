Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę nowelizującą przepisy, które powołały do życia państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Oznacza to, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie można podejmować decyzje o składzie komisji.