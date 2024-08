Ustawa o cyberbezpieczeństwie pogorszy konkurencyjność polskich firm

– Polskie firmy będą zmuszone do korzystania z ograniczonej liczby dostawców, co nie tylko zwiększy koszty, ale także zmniejszy dostęp do najnowszych technologii. To stawia polskie przedsiębiorstwa w niekorzystnej sytuacji w porównaniu do firm z innych krajów UE, które mają swobodę wyboru miedzy szeroką gamą dostawców technologicznych – twierdzi Rafał Dutkiewicz, prezes Pracodawców RP w opinii do projektu nowelizacji.

Jako przykład podje sytuacje na rynku 5G, w którym dwóch dostawców europejskich (szwedzki Ericsson i fińska Nokia) ma pozycję wiodącą, a trzecią pozycję zajmuje chińska spółka Huawei.

– W takiej sytuacji wykluczenie trzeciego dostawcy z uwagi na państwo pochodzenia kreuje duopol, który uniemożliwia realną konkurencję. Z podobną sytuacją będziemy mieć do czynienia w innych sektorach. W najbardziej skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji, w której konkretny podmiot uznany za DWR jest jedynym dostawcą danego rozwiązania – wskazuje prezes Pracodawców RP. Na takie ryzyko narażone będą sektory wysoce wyspecjalizowane, gdzie sprzęt lub oprogramowanie jest dostarczane przez mały krąg podmiotów.

Ograniczenia przewidziane w projekcie będą hamować zdolność polskich firm do innowacji

Uznanie danej firmy za DWR spowoduje konieczność wycofania jej produktów przez podmioty z sektorów objętych ustawą. Zdaniem Pracodawców RP żaden inny kraj unijny nie wprowadził tak daleko idących w stkutkach rozwiązań legislacyjnych.

– Jedynym państwem, którego projekt zbliża się rozwiązaniami do polskiej propozycji implementacji są Niemcy. Jednakże nawet niemiecki projekt aktu implementującego NIS 2 ogranicza możliwość wykluczenia dostawców w 10 sektorach (a nie jak w Polsce – 18 sektorów), a dodatkowo nie uwazględnia w kryterium pochodzenia państw należących do NATO (odnosi się wyłączeni do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – czytamy w stanowisku.