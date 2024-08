Własność intelektualna w branży gamingowej. Jak zadbać o swoje prawa

Takie działanie zapobiega wrogiemu przejęciu marki

Kolejnym ważnym aspektem jest ochrona praw własności przemysłowej za pośrednictwem rejestracji znaków towarowych, która w dużym stopniu przyczynia się do ochrony marki jaką niewątpliwie staje się gra. Kluczowym może stać się rejestracja nazwy gry, logotypu, jakim posługuje się gra w postaci graficznej, jak i słowno-graficznej. Ponadto możliwa jest rejestracja nazwy i loga twórcy. Należy pamiętać, ze rejestrowany znak towarowy musi posiadać dystynktywny charakter, co oznacza, że znak nadaje się do odróżnienia towarów, dla których został zgłoszony, jak również nie zachodzi ryzyko konfuzji, co oznacza, że znak umożliwia odróżnienie towarów jednego producenta, od towarów drugiego producenta. Co istotne, intensywne korzystanie ze znaku towarowego, bądź ogromnie nakłady na jego promocje przyczyniają się do zwiększenia świadomości marki u przeciętnego konsumenta, co bezpośrednio prowadzi do zwiększenia ryzyka konfuzji.

Nawet w przypadku pomyślnej rejestracji znaku towarowego, należy pamiętać o właściwym przeniesieniu praw autorskich do grafiki, która tworzy logo marki, bowiem prawa autorskie będą przysługiwać jej twórcy bądź twórcom. Dla najlepszej ochrony marki, dobrze jest zgłosić nazwę, gry bądź logotyp już w chwili jego powstania, jeszcze przed promocją czy wydaniem gry. Takie działanie zapobiega wrogiemu przejęciu marki. Znaki towarowe rejestruje się w urzędach patentowych państw, na terytorium, których twórcy chcą uzyskać ochronę. Już na wczesnym etapie należy podjąć decyzję o zakresie ekspansji terytorialnej gry. Twórcy już na wstępie powinni określić rynki docelowe i na ich terenie zadbać o właściwą ochronę. Należy również pamiętać, że znak towarowy zgłasza się dla danego zakresu towarów i usług, wskazywanych w chwili dokonywania zgłoszenia. Na późniejszym etapie nie ma możliwości rozszerzenia wcześniej ustalonego zakresu towarów i usług. Można jedynie ponownie zgłosić znak towarowy dla szerszego zakresu, co jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami. W związku z powyższym, na etapie rejestracji znaku towarowego, do decyzji biznesowej należy wskazanie, czy gra zostanie tylko grą, czy twórcy będą chcieli rozbudowywać markę poprzez wytworzenie na bazie tej samej fabuły nowych produktów, takich jak: książki, filmy, seriale, komiksy, gadżety czy też własna linia ciuchów z ulubionymi bohaterami gry.

W branży gamingowej można odnotować wiele spektakularnych sukcesów

Jeśli twórcy chcieliby sprzedawać figurki z bohaterami gry, czy też maskotki warto zastanowić się nad rejestracją głównych postaci, jako wzorów przemysłowych. Za pośrednictwem wzorów przemysłowych można również chronić graficzne rozwiązania zaprezentowane w grze. Patent na wynalazek, nie jest przy tym aż tak popularnym środkiem ochrony praw własności intelektualnej, jak wcześniej wymienione, z uwagi na restrykcyjne wymagania urzędów patentowych w zakresie zastosowania przemysłowego, nowości i poziomu wynalazczości patentów. Zatem w branży gamingowej patentem można chronić jedynie rozwiązania techniczne gry, które cechują się bardzo wysokim poziomem wynalazczym.

Z powodu bardzo dynamicznego rozwoju branży gamingowej, jak również istnienia realnej szansy na bardzo szybkie osiągnięcie wielkiego sukcesu, początkujący przedsiębiorcy nie powinni również zapominać o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. W branży gamingowej, często ponad ciekawymi rozwiązaniami audiowizualnymi, kluczowym staje się pomysł oraz cała koncepcja gry, które nie znajdują ochrony na gruncie prawa autorskiego, jak również prawa własności przemysłowej. Odpowiednia ochrona tzw. know-how przyczyni się do ochrony całego przedsięwzięcia. Podobnie twórcy nie powinni zapominać o wdrożeniu właściwej polityki ochrony danych osobowych zarówno swoich pracowników, jak i graczy.

Niewątpliwie uznać należy, że przedsięwzięcie jakim jest stworzenie gry jest niezwykle złożone i skomplikowane. Przed wielkimi wytwórniami, jak również małymi start-upami, które chcą spróbować swoich sił w branży, stoi niezwykle ciężkie zadanie, wymagające nakładu finansowego, jak również zbudowania silnego i prężnego zespołu specjalistów, którzy zadbają o każdy detal przedsięwzięcia. W branży gamingowej można odnotować wiele spektakularnych sukcesów. Podobnie, analizując to zagadnienie można spotkać szereg sporów o naruszenia praw władności intelektualnej między twórcami. Ponadto w badaniach due diligence spółek gamingowych odnotowuje się wiele nieprawidłowości. Dlatego tak ważnym jest, by od początku pracy nad projektem kompleksowo zadbać o ochronę praw własności intelektualnej przedsięwzięcia, która jak się okazuje jawi się nawet w najmniejszych elementach składowych kompozycji gier komputerowych.

Maja Zielińska, prawnik, Marszałek & Wspólnicy - Adwokaci