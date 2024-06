BioBarrier to rozwiązanie zapewniające czystość mikrobiologiczną powierzchni w miejscach, w których jest to szczególnie wymagane. Dlatego autorzy projektu Zuzanna Hebel, Dawid Szymborski, Maciej Szymborski i Hubert Świerad jako rynek docelowy wskazują laboratoria, szpitale, a także fabryki żywności i leków, w których ich produkt ma ograniczać rozwój grzybów i bakterii.

Został on wykonany z wykorzystaniem ekologicznej żywicy epoksydowej otrzymywanej na bazie oleju palmowego. Zdolności biobójcze produktu zapewniane są przez dodatek roślinny.

Jeden z 76

Technologia produkcyjna wykorzystuje ekologiczne związki niestwarzające zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia, a otrzymywana żywica jest wolna od szkodliwego Bisfenolu A oraz epichlorohydryny. Dodatkowo, otrzymany produkt podlega recyklingowi, co oznacza, że po zakończeniu eksploatacji może zostać ponownie przetworzony i wykorzystany do produkcji nowych powierzchni.

Do programu mentoringowego Innovation Hub napłynęło 394 zgłoszeń, z czego 260 osób zakwalifikowano do pierwszego etapu, spośród których sformułowano 76 zespołów. Do drugiego etapu, podczas którego w ciągu trzech miesięcy zespoły opracowały m.in. biznesplan, weszło 14 z nich. Do każdej grupy przydzielono po dwóch mentorów – z doświadczeniem inwestycyjnym i biznesowym. W tym czasie odbyło się szereg prelekcji i warsztatów, które miały pomóc w tworzeniu spółki. Sześć pomysłów trafiło do finału. BioBarrier otrzyma 6 tys. zna założenie spółki.