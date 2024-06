W znaczeniu przedmiotowym (art. 551 kodeksu cywilnego), a jako składnik większej całości – zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Jego zbycie może prowadzić do powstania solidarnej odpowiedzialności nabywcy ze zbywcą za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części co przewiduje art. 554 k.c.

To sedno środowego wyroku Sądu Najwyższego (Izba Cywilna). 18 czerwca 2024 r. SN uchylił wyrok wrocławskiego Sądu Apelacyjnego, który rozpatrywał spór między dwiema spółkami. W uzasadnieniu SA wskazał, że zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być wyodrębniona organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie. Chodzi bowiem o przekazanie, zbyciu, takiego zespołu składników majątkowych, który już jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania w takim charakterze.

Sąd Najwyższy w składzie: Tomasz Szanciło, Krzysztof Grzesiowski i Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca), nie podzielił stanowiska sądów niższych instancji, że składniki niematerialne, mimo że mogą stanowić minimalny zasób dający podstawę dalszej działalności sklepu internetowego, czy wręcz zachowanie pewnej ciągłości tego sklepu, nie mogą stanowić wystarczających elementów składowych, przesądzających o tym, że doszło do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 i 554 k.c.

SN rozpatrywał skargę kasacyjną spółki akcyjnej w D., która domagała się zapłaty, rozliczenia od B. spółki z o.o, i w efekcie innego rozumienia co stanowi przedsiębiorstwo, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę SA we do ponownego rozpoznania.