Wezwanie do złożenia dowodów na pochodzenie produktów potrzebne już na etapie SWZ

Aktualnie nie jest wymagane udokumentowanie pochodzenia produktów objętych ofertą, a wystarczy jedynie złożenie oświadczenia przez wykonawcę.

Adwokat Joanna Affre zwraca jednak uwagę, że jeżeli w SWZ zamawiający wymaga od wykonawców jedynie załączenia oświadczenia, to późniejsza weryfikacja państwa pochodzenia produktów w ofertach będzie mocno ograniczona. W takiej sytuacji zamawiający nie może bowiem wezwać wykonawcy do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających państwo ostatniego przetworzenia lub obróbki (np. certyfikatu), ponieważ byłoby to sprzeczne z art. 223 ust. 1 zd. 2 ustawy pzp. Zgodnie z tym zdaniem, niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. – Jeżeli zamawiający wskaże, że wymaga jedynie oświadczenia, to problemem staje się weryfikacja tego oświadczenia. Gdyby zamawiający otrzymał takie oświadczenie, ale uznałby, że nie jest prawdziwe, to i tak nie mógłby odrzucić oferty tego zamawiającego – podsumowuje Joanna Affre.

Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zatem już na etapie ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ postawienie przez zamawiającego wymogu udokumentowania przez wykonawców kraju pochodzenia produktów objętych ofertą. Tutaj jednak pojawia się kolejna kwestia wymagająca doprecyzowania w przepisach – ustawa pzp nie definiuje, jakie dowody miałby przedstawić wykonawca, aby wykazać, że dostawa obejmuje produkty pochodzące w zakresie przekraczającym 50 proc. z krajów korzystających z tzw. preferencji wspólnotowych.

Adwokat Joanna Affre wskazuje, że zamieszczenie uprawnienia zamawiającego do odrzucenia oferty w ogłoszeniu o przetargu lub w SWZ ze względu na pochodzenie produktów objętych ofertą z państw trzecich powinno być obowiązkowe.