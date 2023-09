Za porównanie patelni do Rolls-Royce’a można słono zapłacić

"Krówki" zdegradowane

Również adwokat i rzecznik patentowy Tomasz Grucelski ocenia, że znak towarowy motoryzacyjnego giganta - jak wszystkie te, które zyskały ogromną popularność i weszły do użycia w języku potocznym - jest narażony na działanie procesu degeneracji. Teoretycznie mógłby więc utracić zdolność odróżniającą. I przywołuje przykład „krówki”, dziś symbolizujący już tylko konkretny typ cukierka. - Z ryzykiem tym mierzą się również np. uprawieni do znaku toi-toi, którego nazwy często używamy do określenia wszelkich przenośnych toalet – wyjaśnia adwokat.

Specjalista ocenia jednak, że podobnych rozważań nie da się przełożyć na myślenie o Rolls-Royce, bo w tym przypadku wciąż myślimy o konkretnej marce luksusowych samochodów.

Ocenia, że jeśli posiadacze znaków towarowych nie zwalczają używania ich przez inne podmioty, to w konsekwencji może dojść do ich rozwodnienia. Czyli w praktyce waśnie do utraty ich zdolności odróżniania towarów. - Los znaku towarowego leży zatem w dużej mierze w rękach jego właściciela. Warto pamiętać, że im większy rozmiar naruszenia, tym wyższe może być również potencjalne odszkodowanie – tłumaczy Tomasz Grucelski.

Ramsay w reklamie inny niż w wywiadzie

Znawca zauważa przy tym, że ochrona znaków renomowanych wykracza poza zakres specjalizacji ich właściciela. Również ocenia, że renomę tę trzeba jednak wykazać w każdym konkretnym postępowaniu. - Uprawniony do znaku zarejestrowanego dla odzieży (np. Moncler), słodyczy (np. Oreo) czy samochodów (np. Mercedes) musiałby zatem wykazać, że wśród konsumentów cieszy się on estymą i popularnością - wyjaśnia adwokat.

Jednak samo wykazanie renomy jest niewystarczające. Trzeba byłoby również dowieść, że znak nie może zostać wykorzystany np. dla popielniczek, bo miałoby to między innymi szkodliwy na nią wpływ. Adwokat dodaje, że taka ochrona nie obowiązuje w przypadku znaku towarowego, który nie jest renomowany. I konkluduje, że wykorzystanie słów Gordona Ramsaya w reklamie, można uznać za nieuprawnione użycie w funkcji znaku towarowego. Jednak gdyby zdanie padło np. w wywiadzie gazetowym, dotyczącym choćby jego przygód w kuchni, trudno byłoby znaleźć punkt zaczepienia i wejścia w podobny spór.