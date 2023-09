Prezydencka minister Małgorzata Paprocka poinformowała w piątek, że Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw. Jak dodała, zawarte w niej przepisy Prawa Farmaceutycznego zostaną skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następcze.



- Pan prezydent – z uwagi na wagę przepisów, korzystnych dla polskich przedsiębiorców, w szczególności dotyczących prowadzenia aktywności gospodarczej na Ukrainie - podjął decyzję o podpisaniu ustawy, która dotyczy głównie ubezpieczeń eksportowych. Zmiany w Prawie farmaceutycznym zostały dodane w toku prac nad projektem w Sejmie. Pan prezydent zdecydował, że te przepisy zostaną skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej minister Paprocka.

Czytaj więcej ABC Firmy Senat przeciwko sieciom aptek Od 50 tys. zł do nawet 5 mln zł ma grozić za przejęcie kontroli nad więcej niż czterema aptekami.

Przypomnijmy, iż przepisy znane pod hasłem "Apteka dla Aptekarza" wprowadzono do prawa farmaceutycznego w 2017 r., a ich celem miało być zapobieganie przejmowaniu aptek przez duże międzynarodowe sieci. Zgodnie z tymi przepisami, nowo otwieraną aptekę może prowadzić tylko farmaceuta lub spółka farmaceutów, a jeden właściciel - co do zasady - nie może mieć więcej niż czterech aptek.

Samorząd aptekarzy twierdzi, że sieci aptek znalazły sposoby na obchodzenie ograniczeń: nie otrzymują już wprawdzie nowych zezwoleń, ale przejmują kontrolę nad istniejącymi aptekami i w ten sposób się rozrastają. Stąd pomysł uszczelnienia przepisów "Apteka dla Aptekarza".