Senat odrzucił zmiany prawa budowlanego

Te argumenty nie przekonały Senatu, który w czwartek odrzucił ustawę o gwarancjach finansowych dla zobowiązań NABE, a tym samym przychylił się do wniosków o jej odrzucenie złożonych przez Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu oraz Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, a także Komisję Infrastruktury. Za odrzuceniem ustawy głosowało 50 senatorów, przeciw było 38, a jeden wstrzymał się od głosu.

Sejmowe tempo prac nad ustawą było tak ekspresowe, że nawet posłowie i eksperci nie mieli czasu, aby się z tymi poprawkami zapoznać. Wrzucone do nowelizacji o NABE przepisy prawa budowlanego to te same, który w lipcu tego roku odrzuciła sejmowa komisja.

Mniej formalności przy budowie

"Zaszyte" poprawki dotyczyły braku wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla domów o powierzchni powyżej 70 mkw. – ale nie większych niż dwukondygnacyjne. Warunkiem jest też aby budowa zaspokajała własne potrzeby mieszkaniowe inwestora. Miało zostać także umożliwione stawianie na zgłoszenie kiosków i pawilonów ulicznych o powierzchni do 15 mkw. oraz przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 mkw. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie mógłby natomiast wnieść sprzeciwu wobec takich inwestycji. Rozszerzone miałyby zostać także uprawnienia do projektowania budynków przez osoby z tytułem zawodowym magistra inżyniera budownictwa, inżyniera architekta, inżyniera budownictwa oraz dla absolwentów technikum lub szkoły branżowej II stopnia.

Wprowadzone w ustawie zmiany dotyczą także „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, który nie zostanie udzielony kredytobiorcy, który zaciągnął inny kredyt hipoteczny w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o kredyt (chyba, że rozwiąże umowę). Natomiast, gdy kredyt ma być przeznaczony na zakup lokalu, w którym kredytobiorca mieszka na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, kryterium jego wieku będzie ustalane na dzień podpisania takiej umowy najmu, a nie w momencie starania się o kredyt. Dotychczas dostępny od lipca kredyt 2 proc. mogła uzyskać osoba do 45. roku życia.

Poprawki objęły też ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, z której usunięto zapis obligujący deweloperów do tworzenia przy budowanych blokach miejsc postojowych w liczbie co najmniej półtora miejsca na mieszkanie, a w obszarze zabudowy śródmiejskiej – minimum tyle miejsc, co mieszkań. Od maja, po wprowadzeniu takich przepisów, wiele projektów inwestycji nie mogło zostać zrealizowanych.

Ustawa trafi teraz do Sejmu, ale nie wiadomo, czy posłowie zajmą się nią jeszcze w obecnej kadencji.