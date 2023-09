11 mln zł kary od UOKiK za usunięcie konwersacji na WhatsAppie

Pod koniec listopada 2022 r. pracownicy Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów za zgodą sądu i w asyście policji przeszukali siedziby kilku spółek w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego podejrzenia niedozwolonego ustalania cen ekspresów do kawy marki Jura. Jak twierdzi UOKiK, w dwóch przypadkach: Jura Poland i Euro–net doszło do utrudniania przeszukania.

Prezes UOKiK może w szczególnych przypadkach przeprowadzać niezapowiedziane przeszukania w siedzibach przedsiębiorców. To narzędzie stosowane w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot posiada dowody na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, które mogą być istotne w sprawie. Przeszukanie może być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zgody sądu. Przedsiębiorca ma wówczas obowiązek wpuścić pracowników Urzędu do budynków i lokali, a także udostępnić wszelkie dokumenty, telefony używane do celów służbowych oraz inne nośniki danych.

Po rozpoczęciu przeszukania w firmie Euro-net, jej pracownik usunął treści z telefonu wykorzystywanego w celach służbowych. Były to konwersacje z przedstawicielami Jura Poland prowadzone na komunikatorze WhatsApp. Podobna sytuacja miała miejsce w firmie Jura Poland. Pracownicy UOKiK ustalili, że jeden z menadżerów sprzedaży usunął wszystkie konwersacje z aplikacji WhatsApp. Nastąpiło to już po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu przeszukania. W toku późniejszych czynności pracownik przyznał, że wykasował rozmowy na temat produktów Jura.